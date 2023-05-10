Частина переселенців може залишитися без субсидій: у чому причина та як цього уникнути

У Мінреінтеграції нагадали механізм призначення субсидій переселенцям на період, що не опалюється

В Україні готуються реорганізовувати систему надання субсидій, а Пенсійний фонд автоматично призначить їх на період, що не опалюється, для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Однак деяким внутрішньопереміщеним особам для цього необхідно подати заяву.

Про це нагадали у Мінреінтеграції.

Переселенцям субсидії також перепризначатимуть автоматично, але тільки в тому випадку, якщо вони отримують їх за адресою реєстрації. Якщо є необхідність отримувати допомогу на оплату комунальних платежів за іншою адресою, потрібно звернутися до Пенсійного фонду, подати заяву та долучити до неї декларацію про доходи.

"Житлові субсидії будуть призначені на підставі отриманої від надавачів послуг інформації про забезпечення громадян житлово-комунальними послугами за встановленими цінами, тарифами та розміром внесків/платежів на управління багатоквартирним будинком та комунальні послуги", — пояснили у відомстві.

Якщо відповідна інформація не надходить, державна допомога на оплату комунальних послуг не призначатиметься. Щоб продовжити отримувати субсидію в період, що не опалюється, переселенці можуть подати заяву онлайн за посиланням, або звернутися в сервісний центр ПФ там, де вони в даний момент проживають.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні хочуть удосконалити механізм надання субсидій. Зокрема тим, хто має на неї право надходитиме сповіщення про це без їх звернення. Далі людина сама вирішуватиме, чи потрібна їй така допомога.