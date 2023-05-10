Часть переселенцев может остаться без субсидий: в чем причина и как этого избежать

В Минреинтеграции напомнили механизм назначения субсидий переселенцам на неотапливаемый период

В Украине готовятся реорганизовывать систему предоставления субсидий, а Пенсионный фонд автоматически назначит их на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне. Однако некоторым внутриперемещенным лицам для этого необходимо подать заявление.

Об этом напомнили в Минреинтеграции.

Переселенцам субсидии также переназначат автоматически, но только в том случае, если они получают их по адресу регистрации. Если же есть необходимость получать помощь на оплату коммунальных платежей по другому адресу, нужно обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и предоставить декларацию о доходах.

"Жилищные субсидии будут назначены на основании полученной от предоставителей услуг информации об обеспечении граждан жилищно-коммунальными услугами по установленным ценам, тарифам и размеру взносов/платежей на управление многоквартирным домом и коммунальные услуги", — пояснили в ведомстве.

Если же соответствующая информация не поступает, государственная помощь на оплату коммунальных услуг не будет назначаться. Чтобы продолжить получать субсидию в неотапливаемый период, переселенцы могут подать заявление онлайн по ссылке, либо обратиться в сервисный центр ПФ там, где они в данный момент проживают.

Как сообщал "Телеграф", в Украине хотят усовершенствовать механизм предоставления субсидий. В частности тем, кто имеет на нее право будет приходить оповещение об этом без его обращения. Далее человек сам будет решать, нужна ли ему такая помощь.