Останетесь без субсидии: украинцам напомнили о популярной ошибке при подаче заявления

Украинцам напомнили о важном моменте при подаче документов на получение субсидии

В Украине подать заявление на получение субсидии можно несколькими способами. При этом каждый из них требует особого внимания со стороны потенциального получателя выплаты.

В Пенсионном фонде напомнили о популярной ошибке, которую допускают украинцы при пересылке пакета документов по почте.

По данным ведомства, к рассмотрению принимаются все полученные документы, однако в некоторых случаях на них отсутствует подпись человека, который хочет оформить выплату.

В ПФУ подчеркнули, что такие документы рассматриваться не будут.

Как исправить ошибку?

Пенсионный фонд дает на исправление 30 дней со дня подачи заявления. О допущенной ошибке граждан уведомляют любым удобным способом: при помощи звонка, смс, почты или электронной почты, а также через "Дию".

Чтобы оформить выплату, в течение 30 календарных дней претендент на субсидию должен прибыть в ответственные органы и подписать отправленные ранее документы. Также можно прислать новые документы, но уже с подписью.

Указанный срок может быть продлен, но по уважительной причине. К примеру, по причине болезни заявителя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что часть переселенцев может остаться без субсидии.