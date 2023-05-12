Від 350 гривень і більше: кому платитимуть субсидії у теплий сезон

На субсидії цього року, як і минулого, було заплановано 25 млрд грн

З травня в Україні припинили виплату субсидій на сезон, що не опалюється. Частина громадян може й надалі отримувати грошову допомогу, проте до них є певні вимоги.

Про це в ефірі Українського радіо розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, українцям, які потребують державної підтримки щодо оплати комуналки, вже почали нараховувати субсидії на неопалювальний сезон. Виплати були продовжені автоматично.

"Бюджет розписується на весь рік, тому на субсидії цього року, як і минулого, було заплановано 25 млрд грн. Середні суми, які виділяються на домогосподарство в зимовий період, становлять 1,5 тис. грн, а в неопалюваний сезон 350-400 грн", — зазначила Жолнович.

Міністр додала, що щороку в Україні 2,2 млн. домогосподарств отримують субсидію, яка залежить від доходу. Так, якщо платіжка на комунальні послуги перевищує 15% доходу сімейного бюджету, то людина має право на покриття цієї різниці на таку суму.

"Це для тих людей, у кого хороші доходи і на одну людину припадає понад 2 прожиткові мінімуми. Якщо доходи менші, люди живуть на мінімальну зарплату або на прожитковий мінімум, на допомогу, тоді це ще менший відсоток, який розраховується пропорційно: це може бути і 6%, і 10%. І ми покриваємо велику суму. Менш заможне господарство отримуватиме велику підтримку", — пояснює міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Пенфійному фонді України назвали дві причини, з яких громадян можуть "попросити" повернути компенсацію на оплату комунальних послуг.