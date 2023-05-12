От 350 гривен и больше: кому будут платить субсидии в теплый сезон

На субсидии в этом году, как и в прошлом, было запланировано 25 млрд грн

С мая в Украине прекратили выплату субсидий на неотапливаемый сезон. Часть граждан может и далее получать денежную помощь, однако к ним есть определенные требования.

Об этом в эфире Украинского радио рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, украинцам, которые нуждаются в государственной поддержке по оплате коммуналки, уже начали начислять субсидии на неотапливаемый сезон. Выплаты были продлены им автоматически.

"Бюджет расписывается на весь год, поэтому на субсидии в этом году, как и в прошлом, было запланировано 25 млрд грн. Средние суммы, выделяемые на домохозяйство в зимний период, составляют 1,5 тыс. грн, а в неотапливаемый сезон 350-400 грн", — отметила Жолнович.

Министр добавила, что каждый год в Украине 2,2 млн домохозяйств получают субсидию, которая зависит от дохода. Так, если платежка на коммунальные услуги превышает 15% дохода семейного бюджета, человек имеет право на покрытие этой разницы на такую сумму.

"Это для тех людей, у кого хорошие доходы и на одного человека приходится более 2 прожиточных минимумов. Если доходы меньше, люди живут на минимальную зарплату или на прожиточный минимум, на пособие, тогда это еще меньший процент, который рассчитывается пропорционально: это может быть и 6%, и 10%. И мы покрываем большую сумму. Менее зажиточное хозяйство будет получать большую поддержку", — объясняет министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Пенфионном фонде Украины назвали две причины, по которым граждан могут "попросить" вернуть компенсацию на оплату коммунальных услуг.