Субсидию могут назначить с мая: куда подавать документы на получение выплат

Для расчета размера субсидии используются доходы за второе полугодие 2022 года

В Украине наступил неотапливаемый период. Если вы не были ранее получателем субсидии или относитесь к определенным категориям, которым нужно подавать заново документы, придется заполнить заявление, право на доходы, а также добавить другие нужные документы.

"Телеграф" напоминает, что документы можно подавать онлайн, по почте и придя лично. Принести документы можно в любое отделение Пенсионного фонда Украины. Туда же их можно отправить по почте.

Что касается онлайн возможностей подачи документов, то можно сделать это через вебпортал услуг Пенсионного фонда Украины, вебпортал "Дия" и мобильное приложение Пенсионного фонда. Если субсидия назначается с мая, то доходы учитываются за вторую половину предыдущего года (за III-IV кварталы 2022).

Исключением являются пенсионеры, которым считается размер мартовской выплаты. Если же субсидию начислят не с начала сезона, а, например, с середины сезона, то будет учитываться размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу назначения выплат.

В Пенсионном фонде отмечают — получить субсидию по расчетам с мая можно подав заявление в течение 2 месяцев с начала сезона. Однако не раньше возникновения права получить ее.

Ранее Телеграф сообщал, что весной и летом суммы субсидий уменьшились. В неотапливаемый период помощь от государства на оплату коммунальных услуг составляет около 350 грн.