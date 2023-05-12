Независимо от доходов и пожизненно: некоторые украинцы имеют право на 75% скидки на коммуналку

Для получения льгот нужно подать два заявления, это можно сделать как очно, так и дистанционно

Участники боевых действий имеют право на различные льготы — в частности на скидку от стоимости коммунальных услуг в размере 75%. Скидка рассчитывается от установленной нормы потребления и предоставляется независимо от доходов и на всю жизнь.

Об этом напомнила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области Елена Корчака.

Для того, чтобы получить льготы на оплату коммуналки, украинцам со статусом УБД нужно подать два заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Это можно сделать в любом сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПа, уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества. Также подать заявление можно через портал электронных услуг ПФУ.

Скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг участникам боевых действий назначаются пожизненно. Исключение составляют те, кто пользуется печным отоплением и сжиженным газом для приготовления пищи. За предоставлением льгот на эти расходы нужно обращаться ежегодно.

Также повторно подавать заявление необходимо, если изменилось место жительства, состав семьи, или перечень услуг, на которые назначаются льготы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные могут получить финансовую помощь от Красного Креста и Минветеранов, в частности, это касается ветеранов войны, которые получили этот статус после 2014 года.