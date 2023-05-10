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Часть украинцев может получить 200 тысяч гривен от государство: для кого предусмотрены выплаты

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Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Украинцы могут получить по 200 тыс. грн от государства
Украинцы могут получить по 200 тыс. грн от государства. Фото Открытые источники

Средства на восстановления жилья украинцев выделил Всемирный банк

В Украине запустили услугу єВідновлення в приложении "Дія", с помощью которого граждане, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, могут получить финансовую помощь от государства на его восстановление в размере 200 тысяч гривен. Однако претендовать на выплаты могут только те, кто подойдет под все критерии.

Об этом сегодня, 10 мая, в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, на первом этапе услуги граждане помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. То есть, жилье является пригодным для жизни, но, к примеру, нужно заменить двери, окна, сделать ремонт крыши и так далее. В данном случае в приоритете на получение выплат будут:

  • участники боевых действий;
  • мобилизованные;
  • семьи погибших военных;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • многодетные семьи.

Далее программа будет масштабирована, чтобы помощь смогли получить украинцы, чьи дома были полностью уничтожены в результате российской агрессии.

Как оформить заявку

В приложении "Дія" в разделе "Услуги" нужно найти єВідновлення. После этого необходимо выбрать раздел "Подать заявку" и ответить на ряд вопросов, оставить свои данные и номер банковской карточки. Именно на эту карточку потом поступят средства, потраченные на стройматериалы и ремонтные услуги.

Сумму компенсации определит специальная комиссия, которую направят местные власти. Комиссия зафиксирует степень разрушения и примет окончательное решение, которое заявитель позже получит в приложении "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что малообеспеченные семьи в Украине могут получить финансовую помощь от государства. Денежные средства будут выплачивать на протяжении полугода.

Теги:
#Украина #Социальные выплаты #Жилье #Выплаты #Разрушение дома