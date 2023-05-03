Советник практики ETERNA LAW по компенсации ущерба, нанесенного в результате войны, и сопредседатель комитета ААУ по компенсации ущерба, нанесенного военной агрессией и военными преступлениями Кристина Шаповалова:

23 февраля 2023-го, в канун года несокрушимости — годовщины полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины, принят Закон "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных ( далее – "Закон").

Целью принятия Закона стали, во-первых, необходимость создания внутреннего механизма, который обеспечивал бы лицам, потерявшим жилье в результате российской агрессии, возможность приобрести новое или восстановить поврежденное жилье и, во-вторых, собрать информацию и задокументировать потери для формирования будущих исков Украины против рф.

Через "Дію" подано более 325 тысяч сообщений о повреждении или уничтожении жилья . По подсчетам, более миллиона украинцев остались без крыши над головой, больше всего заявлений подано в Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Следовательно, Закон, вступивший в силу 22 мая 2023 г., решает вопрос компенсаций именно утраченной и/или поврежденной жилой недвижимости — это квартиры, другие жилые помещения в здании, частные жилые дома, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых были возведены несущие и наружные ограждающие конструкции и т. п. Для владельцев нежилой недвижимости пока не предусмотрена возможность компенсации потерь во внесудебном порядке.

Получатели компенсации

Согласно положениям Закона, за поврежденное или разрушенное жилье компенсацию могут получить:

Граждане Украины, являющиеся владельцами поврежденной/уничтоженной жилой недвижимости, заказчиками строительства, владельцами имущественного права на неделимые жилищные объекты незавершенного строительства, инвесторами строительства, членами жилищно-строительных кооперативов, не успевших оформить право собственности на недвижимость и наследники вышеперечисленных физлиц; Объединения совладельцев многоквартирных домов, управляющие многоквартирных домов, жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, осуществляющие содержание соответствующих домов.

Законом также не предусмотрено получение выплат иностранцами и юридическими лицами, являющимися собственниками жилой недвижимости. Вместе с тем законодатель предоставил дискреционные полномочия Кабинету министров Украины — определение дополнительных категорий лиц, которым может предоставляться компенсация за поврежденные/уничтоженные объекты недвижимого имущества.

Способы получения компенсации

Законом разграничены способы компенсации поврежденного и уничтоженного жилья. Так, за поврежденное жилье предусмотрена компенсация путем:

Выполнения работ, связанных со строительством, на поврежденном объекте недвижимого имущества с целью его восстановления и/или Предоставление строительной продукции для выполнения таких работ.

Компенсация уничтоженного жилья происходит путем:

Перечисления средств на текущий счет получателя со специальным режимом использования для финансирования восстановления дома усадебного типа, садового или дачного дома; Финансирования приобретения квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома с использованием жилищного сертификата.

Таким образом, для владельцев домов усадебного типа, садовых или дачных домов законодатель предусмотрел альтернативу выбора способов компенсации: деньгами или сертификатом. Вместо этого компенсация за уничтоженную квартиру возможна только через предоставление жилищного сертификата. Владельцы поврежденного имущества не смогут получить от государства деньги или сертификат, им предложены возможности выполнения работ на поврежденном объекте и/или получения строительной продукции для таких работ.

Размер компенсации

Размер компенсации за уничтоженное жилье определяется по каждому получателю компенсации и каждому уничтоженному объекту отдельно, исходя из общей площади уничтоженного объекта недвижимого имущества и стоимости 1 квадратного метра площади уничтоженного объекта недвижимого имущества. Определение стоимости 1 квадратного метра площади возложено законодателем на Кабинет министров. В то же время в Законе речь не идет о порядке определения размера предоставления строительной продукции и порядке выполнения работ по объектам поврежденного имущества.

Порядок обращения

В самом Законе разъяснен порядок получения компенсации за уничтоженное имущество, порядок предоставления компенсации за поврежденное имущество подлежит определению Кабинетом министров Украины.

Обращаться следует в специально созданный консультативно-совещательный орган – Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации. Такие комиссии будут созданы в течение двух месяцев с даты опубликования Закона исполнительными органами советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Комиссия, в частности, будет принимать и рассматривать заявления о предоставлении компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества и собственно решение о компенсации.

Заявление подается экстерриториально в электронной форме через "Дію" или бумажной — через ЦНАП, орган социальной защиты населения или нотариуса.

Сроки подачи заявлений ограничены: заявление может быть подано во время действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены на территории, на которой расположен (размещался) уничтоженный объект недвижимого имущества. Компенсация за объекты, которые были повреждены или уничтожены вследствие обстоятельств, вызванных вооруженной агрессией россии против Украины (заминирование, разминирование и т. п.), после прекращения или отмены военного положения, предоставляется в течение трех лет с даты прекращения или отмены военного положения на территории, на которой расположен (размещался) такой объект недвижимого имущества.

Форма и содержание заявления должно быть определено Кабинетом министров Украины в Порядке ведения Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Законодатель отвел два месяца на разработку и принятие нормативно-правовых актов, в том числе и самого Порядка, необходимых для реализации Закона.

К заявлению в зависимости от категории прилагается:

копия документа, подтверждающего право собственности на уничтоженный объект недвижимого имущества;

копия документа, подтверждающего право на выполнение строительных работ по уничтоженному объекту строительства;

копия договора или иного документа, подтверждающего приобретение неделимого объекта незавершенного строительства по уничтоженному объекту строительства;

копия договора или иного документа, подтверждающего инвестирование/финансирование строительства объекта по уничтоженному объекту строительства;

копия документа, подтверждающего членство в жилищно-строительном кооперативе и уплату полной стоимости объекта по уничтоженному объекту недвижимого имущества членов ЖСК;

копия свидетельства о праве на наследство по компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества — в случае подачи заявления наследником лица;

копия документа, подтверждающего приоритетное право на получение компенсации (такое право предоставляется участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, ветеранам, многодетным семьям, лицам с инвалидностью I и II групп).

Принятие решения

Срок рассмотрения заявления Комиссией не должен превышать 30 календарных дней со дня подачи и может быть продлен на 30 календарных дней, если уничтоженный объект недвижимого имущества находится на территории территориальной общины, расположенной в районе проведения военных (боевых) действий или находящейся во временной оккупации.

Возможен ли отказ?

Перечень оснований для отказа в предоставлении компенсации исчерпывающий. Комиссия отказывает в предоставлении компенсации за уничтоженное жилье в случае:

представления заявления субъектом, который не может являться получателем компенсации в соответствии с Законом;

выявления недостоверных данных, указанных в Заявлении;

представления Заявления после истечения срока подачи, определенного Законом.

Утверждение решения

Решение Комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженный объект подлежит утверждению решением исполнительного органа совета, военной или военно-гражданской администрации населенного пункта в течение пяти календарных дней.

Статус комиссии

Законом не установлены квалификационные критерии и требования к членам Комиссии, не предусмотрены требования к количественному составу Комиссии, не установлен конкурсный отбор членов Комиссии, не определена форма деятельности Комиссии, не установлено количество голосов необходимых для принятия решений Комиссией, не предусмотрен порядок прекращения полномочий членов Комиссии и их исключение из состава при условии совершения правонарушений во время их деятельности.

Кроме того, не предусмотрена возможность обжалования действий и решений соответствующих Комиссий заявителями. Так, Законом установлено, что решения, действия, бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, других субъектов предоставления публичных услуг, связанных с исполнением Закона, могут быть обжалованы в суде. Однако в Законе определено, что Комиссия – это консультативно-совещательный орган, без четкого правового статуса. Дискрецию о предоставлении компенсации или отказе в ней имеет Комиссия, а обжалованы могут быть решения исполнительного органа совета, военной или военно-гражданской администрации. То есть будет иметь значение, соблюдены процедуры или допущено нарушение при утверждении решения Комиссии.

Получение компенсации

Как уже отмечалось выше, компенсация за уничтоженное жилье будет предоставляться денежными средствами путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования или путем финансирования приобретения жилого помещения с использованием сертификата.

Порядок открытия счета для перечисления средств будет определяться НБУ. При этом не определены сроки перечисления средств для финансирования строительства и порядок использования таких средств получателем.

В свою очередь, для финансирования приобретения квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома с использованием жилищного сертификата получатель компенсации должен будет обратиться к определенному КМУ юридическому лицу в бумажной или электронной форме, в порядке, определенном последним. Пока ни порядок обращения, ни само юридическое лицо, которому будет подаваться такое обращение, не определены.

Срок обращения с соответствующим сертификатом ограничен 5 годами с даты его выдачи. Само рассмотрение обращения юридическим лицом не должно превышать 10 рабочих дней и происходит в порядке очередности. Однако законодателем предусмотрено, что срок такого рассмотрения будет приостанавливаться при отсутствии у определенного КМУ юридического лица денежных средств для финансирования приобретения жилья и в других случаях. Перечень таких случаев, как и предельные сроки, на которые возможна остановка рассмотрения обращения Законом о компенсации, не установлены.

Уступка права требования государству

Одновременно с предоставлением денежной компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества или финансирование с использованием жилищного сертификата, согласно Закону, получатель компенсации заключает договор об уступке государству/территориальной общине права требования к рф о возмещении убытков за уничтоженный объект недвижимого имущества, в объеме полученной компенсации в порядке, установленном КМУ. Следовательно, после выплаты гражданам компенсаций за уничтоженное и поврежденное жилье Украина будет обращаться с требованиями к россии о возмещении соответствующих расходов. Этот внесудебный механизм является важнейшим шагом для восстановления нарушенных прав потерпевших и их возвращения к достойным условиям жизни. Учитывая, что международный компенсационный механизм только формируется, преимуществами Закона является оперативность решения жилищного вопроса граждан и отсутствие необходимости нести какие-либо дополнительные финансовые затраты

Значение внесудебного механизма

Без преувеличения, принятый Закон крайне необходим как для граждан, потерявших собственное жилье из-за вооруженной агрессии рф, так и для самого государства. Этот внесудебный механизм позволяет гражданам Украины не ждать и получить компенсацию напрямую от государства уже сейчас.

Украина имеет принципиальное согласие Нидерландов на создание в Гааге офиса международной организации для ведения международного реестра ущерба, нанесенного российской агрессией. Это часть репарационного механизма, включающего также компенсационную комиссию и фонд. Украина и ее международные партнеры делают все возможное для ускорения выплаты репараций и привлечения агрессора к международно-правовой ответственности, однако на практике с момента создания репарационного механизма до фактической выплаты проходят годы. Украина взяла на себя организацию рассмотрения заявлений по жилью и финансовую нагрузку для того, чтобы уже сегодня компенсировать украинцам базовые материальные потери: жилье, поврежденное или уничтоженное в результате российской агрессии. Государство будет иметь возможность внести в международный реестр документированные потери, причиненные уничтожением жилой недвижимости в Украине, и в дальнейшем получить репарационные выплаты за счет россии.

Подлежат ли компенсации другие потери?

Закон направлен на компенсацию государством Украина уничтоженного или поврежденного жилищного имущества во внесудебном порядке. После компенсации эти требования будут уступлены государству, следовательно, не могут быть заявлены повторно через другие механизмы. Вместе с тем у потерпевшего всегда есть право на обращение в суд для защиты нарушенного права. Так, например, если одновременно с повреждением или уничтожением жилья утрачено находившееся там движимое имущество, понесена упущенная выгода или причинены моральные страдания, потерпевший может обращаться в суды Украины с непосредственными требованиями о взыскании убытков с государства-агрессора.