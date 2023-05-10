Частина українців може отримати 200 тисяч гривень від держави: для кого передбачено виплати

Кошти на відновлення житла українців виділив Світовий банк

В Україні запустили послугу єВідновлення у додатку "Дія", за допомогою якого громадяни, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, можуть отримати фінансову допомогу від держави на її відновлення у розмірі 200 тисяч гривень. Однак претендувати на виплати можуть лише ті, хто підійде до всіх критеріїв.

Про це сьогодні, 10 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, на першому етапі послуги громадяни допомогу отримають громадяни, чиї будинки потребують косметичного ремонту. Тобто житло є придатним для життя, але, наприклад, потрібно замінити двері, вікна, зробити ремонт даху і таке інше. В цьому випадку у пріоритеті на отримання виплат будуть:

учасники бойових дій;

мобілізовані;

сім’ї загиблих військових;

люди з інвалідністю І та II груп;

багатодітні сім’ї.

Далі програму буде масштабовано, щоб допомогу змогли отримати українці, чиї будинки були повністю знищені внаслідок російської агресії.

Як оформити заявку

У програмі "Дія" у розділі "Послуги" потрібно знайти єВідновлення. Після цього необхідно вибрати розділ "Подати заявку" та відповісти на низку питань, залишити свої дані та номер банківської картки. Саме на цю картку потім надійдуть кошти, витрачені на будматеріали та ремонтні послуги.

Суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку надішле місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнування та ухвалить остаточне рішення, яке заявник пізніше отримає у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що малозабезпечені сім’ї в Україні можуть отримати фінансову допомогу від держави. Кошти виплачуватимуть протягом пів року.