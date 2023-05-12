Незалежно від доходів та довічно: деякі українці мають право на 75% знижки на комуналку

Для отримання пільг потрібно подати дві заяви, це можна зробити як очно, так і дистанційно

Учасники бойових дій мають право на різні пільги, зокрема, на знижку від вартості комунальних послуг у розмірі 75%. Знижка розраховується від встановленої норми споживання та надається незалежно від доходів та на все життя.

Про це нагадала начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Олена Корчака.

Для того, щоб отримати пільги на оплату комуналки, українцям зі статусом УБД потрібно подати дві заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄГАРП);

про надання пільг щодо оплати житлово-комунальних послуг.

Це можна зробити у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПу, уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідного територіального товариства. Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ.

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг учасникам бойових дій призначаються довічно. Виняток становлять ті, хто користується пічним опаленням та зрідженим газом для приготування їжі. За наданням пільг на ці витрати слід звертатися щороку.

Також повторно подавати заяву необхідно, якщо змінилося місце проживання, склад сім’ї чи перелік послуг, на які призначаються пільги.

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