В Україні ветерани війни можуть отримати гроші від Червоного Хреста: сума та як це зробити

Подати заявку на допомогу можна в режимі онлайн

Українські військові можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста та Мінветеранів, зокрема це стосується ветеранів війни, які отримали цей статус після 2014 року. Подати заяву на оформлення допомоги можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І чи ІІ групи, за умови, що про них є відомості у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Про це повідомляють на порталі "Я і Закон". Допомога виплачується упродовж чотирьох місяців по 4 тисячі гривень за кожен.

Подати заявку можна на сайті Міністерства у справах ветеранів у розділі "Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни". Заявник повинен авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису.

У самій заяві на допомогу потрібно вказати свої особисті дані та додаткову інформацію про інвалідність, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); стать; дату народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (серію та/або номер документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі, коли особа за своїми релігійними переконаннями відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та має відповідну позначку в паспорті); унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі; відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування); серію та/або номер документа, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України; контактні дані (номер телефону та адресу електронної пошти); серію, номер, дату видачі та закінчення строку дії посвідчення про інвалідність внаслідок війни; групу інвалідності та дату її встановлення; міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Після того, як ви перевірили введені дані на помилки, необхідно дати згоду на обробку та передачу даних про себе. Електронну заяву буде розглянуто Мінветеранів, де перевірять статус інвалідності та наявність ваших даних у Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо ваші дані пройдуть успішну перевірку, то далі вони у знеособленому (анонімному) вигляді передаються до Міжнародної Федерації Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця та до Товариства Червоного Хреста України. Рішення про призначення виплат ухвалюються саме цією структурою. У разі схвалення, протягом семи робочих днів вам буде нараховано грошову допомогу на вказаний банківський рахунок. Якщо вказані дані не пройдуть перевірку, то заява буде відхилена.

На виплату грошової допомоги не впливають інші види допомоги. Сума виплати становить 4 тисячі гривень на місяць, а нараховується упродовж чотирьох місяців. Також важливо зазначити, що сума цієї грошової допомоги не враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі українці можуть отримати до 200 тисяч гривень від держави у разі, якщо їхнє житло було пошкоджене або повністю зруйноване внаслідок війни. Кошти на відновлення житла українців виділив Світовий банк