В Украине ветераны войны могут получить деньги от Красного Креста: сумма и как это сделать

Подать заявку на помощь можно в режиме онлайн

Украинские военные могут получить финансовую помощь от Красного Креста и Минветеранов, в частности, это касается ветеранов войны, которые получили этот статус после 2014 года. Подать заявление на оформление помощи могут лица с инвалидностью в результате войны I или II группы, при условии, что о них есть сведения в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Об этом сообщают на портале "Я и Закон". Помощь выплачивается на протяжении четырех месяцев по 4 тысячи гривен за каждый.

Подать заявку можно на сайте Министерства по делам ветеранов в разделе "Оказание поддержки лицам с инвалидностью в результате войны". Заявитель должен авторизоваться на портале при помощи электронной подписи.

В самом заявлении на помощь нужно указать свои личные данные и дополнительную информацию про инвалидность, а именно:

фамилию, имя, отчество (при наличии); пол; дату рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (серию и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, в случае, когда лицо по своим религиозным убеждениям отказалось в установленном порядке от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и имеет соответствующую отметку в паспорте); уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре; сведения о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывании); серию и/или номер документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины; контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты); серию, номер, дату выдачи и истечение срока действия удостоверения об инвалидности в результате войны; группу инвалидности и дату ее установления; интернациональный номер банковского счета IBAN, наименование банка.

После того, как вы проверили введенные данные на ошибки, необходимо дать согласие на обработку и передачу данных о себе. Электронное заявление будет рассмотрено Минветеранов, где проверят статус инвалидности и наличие ваших данных в Едином государственном реестре ветеранов войны.

Если ваши данные пройдут успешную проверку, то далее они в обезличенном (анонимном) виде передаются в Международную Федерацию Общество Красного Креста и Красного Полумесяца и в Общество Красного Креста Украины. Решение о назначении выплат принимаются именно этой структурой. В случае одобрения, в течение сем рабочих дней вам будет начислена денежная помощь на указанный банковский счет. Если указанные вами данные не пройдут проверку, то заявление будет отклонено.

На выплату денежной помощи не влияют другие виды пособия. Сумма выплаты составляет 4 тысячи гривен в месяц, а начисляется в течение четырех месяцев. Также важно отметить, что сумма этой денежной помощи не учитывается ри исчислении совокупного дохода семьи заявителя для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что некоторые украинцы могут получить до 200 тысяч гривен от государства в случае, если их жилье было повреждено или полностью разрушено в результате войны. Средства на восстановления жилья украинцев выделил Всемирный банк