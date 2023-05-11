30, 50 и 100 тысяч бойцам на пенсии: засчитываются ли боевые и от чего будет зависеть размер выплаты

"Боевые" доплаты к пенсии военных не принимаются во внимание по одной причине

На сегодняшний день Украиной предусмотрены дополнительные доплаты военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен, однако они не будут учитываться при начислении пенсии для бойцов, которые увольняются со службы.

Как сообщает издание Минобороны Украины АрмияInform, к размеру пенсии военных, кроме исчисления из суммы денежного обеспечения, учитываются также оклады по должности, оклады и/или доплаты за воинское (специальное) звание, процентная надбавка (доплата) за выслугу лет, ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (добавки, доплаты, повышение) и премии.

Согласно закону №29, "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей", пенсию могут получить лица из числа военных (кроме военнослужащих срочной службы) рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и члены их семей.

Размер начисления пенсии утверждается законодательством, "О страховых взносах на общеобязательное государственное пенсионное страхование", установленном Кабмином.

"Выплата дополнительного вознаграждения , предусмотренной постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", установлено на период действия военного положения и выплачивается она в размерах в расчете на месяц пропорционально времени участия в конкретных действиях и мероприятиях , то есть она не носит постоянный характер, поэтому не входит в состав денежного обеспечения военнослужащего для исчисления пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о видах денежного обеспечения военных, которые гарантирует государство. Практически за всеми военными сохраняются выплаты, но есть исключения.