7 тысяч гривен к пенсии: кто может получить дополнительную выплату и что для этого нужно

Получить доплату может каждый пенсионер, но при определенном условии

В Украине пенсионеры могут получать дополнительные выплаты в виде меценатской пенсии. Размер доплаты к основной пенсии таким образом составит 7 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, кто и как может претендовать на меценатскую пенсию и как работает такой способ получения дополнительных выплат для пенсионеров.

Так, доплату предоставляют тем украинцам, которым решит помочь родственник, знакомый или же благотворитель. Таким образом меценату необходимо будет отправить 10 тысяч гривен, чтобы получатель получил 7 тыс. из них. Оставшиеся 3 тыс. грн будут направлены на пенсии другим украинцам.

"После поступления средств на отдельный счет Пенсионного фонда Украины, 70% благотворительного персонализированного взноса (в приведенном примере это 7 тысяч гривен) будет включено в выплатные документы для избранного пенсионера", — отмечают в ПФУ.

Как сделать взнос на сайте ПФУ

перейти на сайт Пенсионного фонда Украины;

в правом верхнем углу выбрать раздел "Благотворительные пожертвования";

далее нужно заполнить необходимые поля (взнос можно сделать для определенного пенсионера или же в пользу всех пенсионеров. В зависимости от выбора будет меняться и информация, которую нужно предоставить);

(взнос можно сделать для определенного пенсионера или же в пользу всех пенсионеров. В зависимости от выбора будет меняться и информация, которую нужно предоставить); далее нужно будет нажать "Оплатить" и ввести данные банковской карты.

Дополнительные средства поступят пенсионеру не позже, чем через месяц.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев единоразово получит в июне 2023 года доплату к пенсии в размере 1000 гривен.