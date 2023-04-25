Некоторым пенсионерам подняли выплаты, но денег они не получили: в чем причина

Увеличенная пенсия начнет выплачиваться с июня

После индексации в апреле украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получили прибавку к выплатам, однако весной они ее не получат.

Как напомнила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого марафона украинских новостей, эти деньги выплатят лишь в июне и сразу за три месяца.

По ее словам, эта задержка объясняется тем, что информация о взносах, которые были уплачены из заработной платы за текущий год поступает с задержками. А это приводит к тому, что опаздывают и новые выплаты в Пенсионном фонде (ПФУ).

Стоит отметить, что в ПФУ ранее объясняли, что индексация проводится за счет изменения размера стажа в формуле вычисления суммы пенсии.

К примеру, если у работающего пенсионера на момент выхода на пенсию было 35 лет стажа и зарплата на уровне 7 тысяч гривен, то он получит дополнительно 1,2 тысячи гривен.

Однако важно понимать, что данная прибавка вычисляется для каждого пенсионера в индивидуальном порядке.

Как сообщалось ранее, некоторые украинские пенсионеры могут получить пенсию сразу за полгода.

Также мы сообщали, что любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности.