Некоторым пенсионерам подняли выплаты, но денег они не получили: в чем причина
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Увеличенная пенсия начнет выплачиваться с июня
После индексации в апреле украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получили прибавку к выплатам, однако весной они ее не получат.
Как напомнила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире единого марафона украинских новостей, эти деньги выплатят лишь в июне и сразу за три месяца.
По ее словам, эта задержка объясняется тем, что информация о взносах, которые были уплачены из заработной платы за текущий год поступает с задержками. А это приводит к тому, что опаздывают и новые выплаты в Пенсионном фонде (ПФУ).
Стоит отметить, что в ПФУ ранее объясняли, что индексация проводится за счет изменения размера стажа в формуле вычисления суммы пенсии.
К примеру, если у работающего пенсионера на момент выхода на пенсию было 35 лет стажа и зарплата на уровне 7 тысяч гривен, то он получит дополнительно 1,2 тысячи гривен.
Однако важно понимать, что данная прибавка вычисляется для каждого пенсионера в индивидуальном порядке.
Как сообщалось ранее, некоторые украинские пенсионеры могут получить пенсию сразу за полгода.
Также мы сообщали, что любой украинец может остаться без пенсии из-за маленькой формальности.