Деяким пенсіонерам підняли виплати, але грошей вони не отримали: у чому причина
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Збільшена пенсія почне виплачуватись з червня
Після індексації у квітні українські пенсіонери, які продовжують працювати, отримали збільшення до виплат, проте навесні вони її не отримають.
Як нагадала міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі єдиного марафону українських новин, ці гроші виплатять лише у червні та одразу за три місяці.
За її словами, ця затримка пояснюється тим, що інформація про внески, які були сплачені із заробітної плати за поточний рік, надходить із затримками. А це призводить до того, що запізнюються й нові виплати у Пенсійному фонді (ПФУ).
Варто зазначити, що ПФУ раніше пояснювали, що індексація проводиться шляхом зміни розміру стажу у формулі обчислення суми пенсії.
Наприклад, якщо працюючий пенсіонер на момент виходу на пенсію мав 35 років стажу та зарплату на рівні 7 тисяч гривень, то він отримає додатково 1,2 тисячі гривень.
Однак важливо розуміти, що це збільшення обчислюється для кожного пенсіонера в індивідуальному порядку.
Як повідомлялося раніше, деякі українські пенсіонери можуть отримати пенсію одразу за півроку.
Також ми повідомляли, що будь-який українець може залишитися без пенсії через маленьку формальність.