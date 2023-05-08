Доплата к пенсии: кто из украинцев в июне получит на 1000 гривен больше

Доплата к пенсии предусмотрена только для одной категории украинцев

В июне украинцы получат доплату к пенсионным выплатам в размере 1000 гривен. Однако претендовать на эту сумму могут лишь те люди, которые в настоящее время получают пенсию в размере 5842 грн и ушли на заслуженный отдых с 35 годами стажа.

Речь идет о лицах, которые продолжили работать на пенсии и получили, по меньшей мере, 24 месяца дополнительного стажа. Об этом информирует Пенсионный фонд Украины.

В данном случае перерасчет будет проводиться задним числом. Это связано с тем, что данные статистики поступают с опозданием. Отмечается, что для украинцев, имеющих стаж 35 лет, коэффициент в формуле расчета пенсии составляет 0,35. После перерасчета с апреля коэффициент вырос до 0,37.

Перерасчет производят каждые два года, но при условии, если у пенсионера по состоянию на март уже есть 24 месяца стажа. Выплаты пересчитывают в апреле, затем и в апреле и в мае пенсию платят в еще без изменения, а уже начиная с июня размер выплаты увеличивают и доплачивают за два предыдущих месяца.

При условии наличия 35 лет стажа и пенсии в размере 5842 грн, ежемесячная надбавка составит 333 гривны. То есть, в июне пенсионерам выплатят и повышенную пенсию и увеличение за апрель и май. Таким образом, пенсия у указанной категории граждан увеличится на 1000 гривен и в дальнейшем ее будут выплачивать в размере 6175,1 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что часть украинцев может получить пенсию сразу за полгода. В Пенсионном фонде Украины объяснили, как это сделать и кто имеет на это право.