456 гривен к пенсии: кто в Украине может рассчитывать на доплату

Доплата предусмотрена для одной категории граждан

Некоторые пенсионеры в Украине могут получать доплату к пенсионным выплатам в размере 456 гривен. Однако речь в данном случае идет только об одной категории граждан, которые могут претендовать на дополнительную ежемесячную компенсацию.

На YouTube-канале "Укринфо" детально объяснили, что доплаты к пенсии предусмотрены для лиц, достигших 75-летнего возраста после 1 октября 2021 года.

Размер денежной ежемесячной компенсации зависит от возраста пенсионера и может доходить до 570 гривен в случае людей, которым уже исполнилось 85 лет или больше.

Узнать о получении набавки пенсионеры могут в местных отделения Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Также можно обратиться в отделение социальной защиты.

Размер компенсационных выплат

300 гривен — для лиц, достигших 70 лет;

456 гривен — для лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

570 гривен — для лиц от 80 лет.

"Есть самый важный момент — доплаты не суммируются. При достижении определенного возраста человек просто переходит с одного уровня на другой. То есть, если пенсионер в возрасте 74 лет получал доплату в размере 300 гривен, то при достижении 75 лет ему добавят 156 гривен", — говорит автор видео.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики объяснили, в каких случаях пенсионерам могут приостановить или полностью прекратить выплату пенсии.