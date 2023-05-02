456 гривень до пенсії: хто в Україні може розраховувати на доплату

Доплата передбачена для однієї категорії громадян

Деякі пенсіонери в Україні можуть отримувати доплату до пенсійних виплат у розмірі 456 гривень. Однак у цьому випадку йдеться лише про одну категорію громадян, які можуть претендувати на додаткову щомісячну компенсацію.

На YouTube-каналі "Укрінфо" детально пояснили, що доплати до пенсії передбачені для осіб, які досягли 75-річного віку після 1 жовтня 2021 року.

Розмір грошової щомісячної компенсації залежить від віку пенсіонера і може сягати 570 гривень у разі людей, яким уже виповнилося 85 років або більше.

Дізнатися про отримання набавки пенсіонери можуть у місцевих відділеннях Пенсійного фонду України за місцем проживання. Також можна звернутися до відділення соціального захисту.

Розмір компенсаційних виплат

300 гривень – для осіб, які досягли 70 років;

456 гривень – для осіб віком від 75 до 80 років;

570 гривень – для осіб від 80 років.

"Є найважливіший момент — доплати не сумуються. При досягненні певного віку людина просто переходить з одного рівня на інший. Тобто якщо пенсіонер у віці 74 років отримував доплату у розмірі 300 гривень, то при досягненні 75 років йому додадуть 156 гривень", — каже автор відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики пояснили, у яких випадках пенсіонерам можуть призупинити або повністю припинити виплату пенсії.