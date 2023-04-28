Яка пенсія вам світить: формула розрахунку виплат в Україні

Розмір пенсії залежить від різних факторів

В Україні незважаючи на війну продовжують справно виплачувати і навіть збільшувати пенсії. При цьому, майбутніх пенсіонерів може цікавити питання, яка формула розрахунку пенсії використовується в Україні.

Експерт із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, як порахувати свою майбутню пенсію, повідомляє "На пенсії".

Якщо подавати формулу спрощено, вона виглядає так:

П = Сз х Кз х Кс де

П – розмір пенсії у гривнях;

Сз — середня зарплата по країні за три роки, що передують році звернення за призначенням пенсії (додатково індексується щороку — з березня);

Кз — індивідуальний коефіцієнт зарплати (залежить від зарплати кожного конкретного пенсіонера);

Кс – коефіцієнт стажу.

При цьому експерт пояснив, що якщо цю формулу можна подавати ще простіше і сказати, що пенсія – це витвір зарплати та стажу.

Коефіцієнт стажу визначається як загальна кількість місяців стажу, поділена на 1200. Якщо говорити ще простіше, то на практиці виходить так, що 30 років стажу – це коефіцієнт 0,3 або 30% від зарплати.

Щодо середньої зарплати по країні, то її щорічно публікує Пенсійний фонд. Наприклад, для тих, хто йде на пенсію у 2023 році, для обчислення пенсії враховують середню заробітну плату за три попередні роки, тобто за 2020-2022 роки, що становить 12 236,71 гривень.

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