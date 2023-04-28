Какая пенсия вам светит: формула расчета выплат в Украине

Размер пенсии зависит от различных факторов

В Украине не смотря на войну продолжают исправно выплачивать и даже увеличивать пенсии. При этом будущих пенсионеров может интересовать вопрос, какая формула расчета пенсии используется в Украине.

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин объяснил, как посчитать свою будущую пенсию, сообщает "На пенсии".

Если подавать формулу упрощенно, то она выглядит следующим образом:

П = Сз х Кз х Кс, где

П – размер пенсии в гривнах;

Сз – средняя зарплата по стране за три года, предшествующие году обращения за назначением пенсии (дополнительно индексируемой каждый год – с марта);

Кз – индивидуальный коэффициент зарплаты (зависит от зарплаты каждого конкретного пенсионера);

Кс – коэффициент стажа.

При это эксперт пояснил, что если эту формулу можно подавать еще проще и сказать, что пенсия – это произведение зарплаты и стажа.

Коэффициент стажа определяется как общее количество месяцев стажа, разделенное на 1200. Если говорить еще проще, то на практике получается так, что 30 лет стажа – это коэффициент 0,3 или 30% от зарплаты.

Что касается средней зарплаты по стране, то ее ежегодно публикует Пенсионный фонд. Например, для уходящих на пенсию в 2023 году для исчисления пенсии учитывают среднюю заработную плату за три предыдущих года, то есть за 2020-2022 годы, что составляет 12 236,71 гривен.

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