Пенсії більше не буде: п’ять випадків, у яких українцям можуть скасувати виплати

У разі помилки необхідно звернутись до ПФУ для відновлення виплат

В Україні пенсіонерам продовжують проводити перерахунок пенсій цієї весни. Проте є випадки, коли Пенсійний фонд України може призупинити або повністю припинити виплати.

Про це повідомляє видання "На пенсії", посилаючись на інформацію Міністерства соціальної політики.

У яких випадках пенсію можуть перестати платити

у разі смерті пенсіонера;

якщо пенсійні виплати призначено на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

якщо пенсіонер не отримував призначеної пенсії протягом 6 місяців;

в інших, передбачених законом випадках.

Наголошується, що якщо законних підстав на припинення пенсії немає або сталася помилка, пенсіонеру необхідно звернутися до ПФУ для підтвердження особи, щоб відновити виплати. Протягом десяти днів із моменту звернення гроші знову почнуть нараховувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі пенсіонери можуть отримати пенсію одразу за пів року. У ПФУ пояснили, кого це стосується та які є нюанси.