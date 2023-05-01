Пенсии больше не будет: пять случаев, в которых украинцам могут отменить выплаты

В случае ошибки необходимо обратиться в ПФУ для восстановления выплат

В Украине пенсионерам продолжают проводить перерасчет пенсий этой весной. Однако есть случаи, в которых Пенсионный фонд Украины может приостановить или полностью прекратить выплаты.

Об этом сообщает издание "На пенсии", ссылаясь на информацию Министерства социальной политики.

В каких случаях пенсию могут перестать платить

в случае смерти пенсионера;

если пенсионные выплаты назначены на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение 6 месяцев;

в других, предусмотренных законом случаях.

Отмечается, что если законных оснований на прекращение пенсии нет или же произошла ошибка, пенсионеру необходимо обратиться в ПФУ для подтверждения личности, чтобы восстановить выплаты. В течение десяти дней с момента обращения деньги вновь начнут начислять.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые пенсионеры могут получить пенсию сразу за полгода. В ПФУ объяснили, кого это касается и какие есть нюансы.