Как получать пенсию побольше: пенсионеры могут изменить вид выплат

Часть украинских пенсионеров может изменить вид пенсии, чтобы получать больше денег

Украинские пенсионеры могут лишиться выплат. Но некоторые граждане пенсионного возраста могут изменить вид своей пенсии на более выгодный. Однако перед тем, как изменить вид пенсии, необходимо провести предварительные расчеты, чтобы не потерять деньги.

Об этом рассказали на портале "На пенсии". Речь идет о смене пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту или наоборот — смене пенсии по возрасту на пенсию по потере кормильца или инвалидности.

Как сказано в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если гражданин получает пенсию по инвалидности, то в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста. Но если пенсионер хочет перейти на пенсию по возрасту, то дополнительный стаж учитываться не будет.

Пенсия по инвалидности назначается в том случае, если человек утратил полную или частичную трудоспособность в результате болезни (в том числе увечья, не связанного с работой, инвалидности с детства) при наличии страхового стажа, который предусмотрен статьей 32 Закона Украины.

Отмечается, что размер пенсии для инвалидов ІІІ группы составляет половину суммы пенсии по возрасту, то есть 1934 гривны. Однако если женщина старше 65 лет со стажем 30 лет, или мужчина такого же возраста со стажем 35 лет, то их минимальная пенсия составляет 40% от минимальной зарплаты, то есть 2600 гривен. В данном случае пенсия по возрасту будет выгоднее, при условии наличия необходимого стажа.

Но для пенсионеров I или II группы инвалидности размер выплат выше. В данном случае пенсионерам рекомендуют оформлять пенсию по инвалидности, а не по возрасту — это более выгодно. К примеру, инвалиды II группы получают 90% минимальной пенсии по возрасту, а инвалиды I группы получают 100% пенсии по возрасту, а это 2340 и 2600 гривен соответственно. Поэтому украинцам советуют менять вид пенсии, если это выгодно.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцам в мае проиндексируют пенсии. Повышенные выплаты получат около 600 тысяч пенсионеров.