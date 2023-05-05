Як отримувати більшу пенсію: пенсіонери можуть змінити вид виплат

Частина українських пенсіонерів може змінити вид пенсії, щоб отримувати більше грошей

Українські пенсіонери можуть втратити виплати. Але деякі громадяни пенсійного віку можуть змінити вид своєї пенсії на більш вигідний. Однак перш ніж змінити вид пенсії, необхідно провести попередні розрахунки, щоб не втратити гроші.

Про це розповіли на порталі "На пенсії". Йдеться про зміну пенсії за інвалідністю на пенсію за віком чи навпаки — зміну пенсії за віком на пенсію за втратою годувальника чи інвалідностю.

Як сказано у Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо громадянин отримує пенсію за інвалідністю, то до стажу додатково зараховується період від дня встановлення інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Але якщо пенсіонер хоче перейти на пенсію за віком, то додатковий стаж не враховуватиметься.

Пенсія за інвалідністю призначається у тому разі, якщо людина втратила повну або часткову працездатність внаслідок хвороби (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України.

Зазначається, що розмір пенсії для інвалідів ІІІ групи становить половину суми пенсії за віком, тобто 1934 гривні. Однак якщо жінка старша від 65 років зі стажем 30 років, або чоловік такого ж віку зі стажем 35 років, то їхня мінімальна пенсія становить 40% від мінімальної зарплати, тобто 2600 гривень. У цьому разі пенсія за віком буде вигіднішою за умови наявності необхідного стажу.

Але для пенсіонерів І чи ІІ групи інвалідності розмір виплат вищий. У цьому разі пенсіонерам рекомендують оформляти пенсію за інвалідністю, а не за віком — це вигідніше. Наприклад, інваліди ІІ групи отримують 90% мінімальної пенсії за віком, а інваліди І групи одержують 100% пенсії за віком, а це 2340 та 2600 гривень відповідно. Тому українцям радять змінювати вид пенсії, якщо це вигідно.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українцям у травні проіндексують пенсії. Підвищені виплати матимуть близько 600 тисяч пенсіонерів.