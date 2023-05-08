Доплата до пенсії: хто з українців у червні отримає на 1000 гривень більше

Доплата до пенсії передбачена лише для однієї категорії українців

У червні українці отримають доплату до пенсійних виплат у розмірі 1000 гривень. Проте претендувати на цю суму можуть лише ті люди, які нині отримують пенсію у розмірі 5842 грн і пішли на заслужений відпочинок із 35 роками стажу.

Йдеться про осіб, які продовжили працювати на пенсії та отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

У разі перерахунок буде проводитися заднім числом. Це з тим, що дані статистики надходять із запізненням. Зазначається, що для українців, які мають стаж 35 років, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. Після перерахунку із квітня коефіцієнт зріс до 0,37.

Перерахунок роблять кожні два роки, але за умови, якщо пенсіонер станом на березень вже має 24 місяці стажу. Виплати перераховують у квітні, потім і у квітні та у травні пенсію платять ще без зміни, а вже починаючи з червня розмір виплати збільшують та доплачують за два попередні місяці.

За умови наявності 35 років стажу та пенсії у розмірі 5842 грн, щомісячна надбавка становитиме 333 гривні. Тобто, у червні пенсіонерам виплатять і підвищену пенсію та збільшення за квітень та травень. Таким чином, пенсія у зазначеної категорії громадян збільшиться на 1000 гривень та надалі її виплачуватимуть у розмірі 6175,1 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що частина українців може отримати пенсію одразу за пів року. У Пенсійному фонді України пояснили, як це зробити та хто має на це право.