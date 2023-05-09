7 тисяч гривень до пенсії: хто може отримати додаткову виплату та що для цього потрібно

Отримати доплату може кожен пенсіонер, але за певної умови

В Україні пенсіонери можуть отримувати додаткові виплати у вигляді меценатської пенсії. Розмір доплати до основної пенсії таким чином становитиме 7 тисяч гривень.

У Пенсійному фонді України повідомили, хто і як може претендувати на меценатську пенсію та як працює такий спосіб отримання додаткових виплат для пенсіонерів.

Так, доплату надають тим українцям, яким вирішить допомогти родич, знайомий чи благодійник. Таким чином, меценату необхідно буде відправити 10 тисяч гривень, щоб одержувач отримав 7 тис. з них. 3 тис. грн, що залишилися, будуть направлені на пенсії іншим українцям.

"Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску (у наведеному прикладі це 7 тисяч гривень) буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера", — зазначають у ПФУ.

Як зробити внесок на сайті ПФУ

перейти до сайту Пенсійного фонду України;

у правому верхньому кутку вибрати розділ "Благодійні пожертвування" ;

далі потрібно заповнити необхідні поля (внесок можна зробити для певного пенсіонера або ж на користь усіх пенсіонерів. Залежно від вибору змінюватиметься та інформація, яку потрібно надати);

(внесок можна зробити для певного пенсіонера або ж на користь усіх пенсіонерів. Залежно від вибору змінюватиметься та інформація, яку потрібно надати); далі потрібно буде натиснути "Оплатити" та ввести дані банківської картки.

Додаткові кошти надійдуть пенсіонеру пізніше, як за місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців одноразово отримає у червні 2023 року доплату до пенсії у розмірі 1000 гривень.