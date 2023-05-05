"Я снесу вашу ОСББ": ректора столичного топ-вуза обвинили в рейдердстве и угрозах

Луцкого подозревают в рейдерстве и не только

Ректора Национального авиационного университета Максима Луцкого, который является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника, уличили в угрозах, рейдерстве и в попытке незаконно присвоить жилье в доме на территории НАУ.

Расследование опубликовали журналисты проекта BIHUS Info.

Застройки на территории НАУ

Авторы расследования напомнили, что еще в 2007 году будучи в должности заместителя министра образования и науки Луцкий подписал с ректором НАУ некий инвестиционный договор. Согласно ему на территории университета должны были построить жилой комплекс на более чем 1000 квартир. В обмен на это НАУ должен был получить компенсацию в виде 10% от общей площади квартир и еще дополнительно 7000 кв.м. встроенных административных зданий.

"На протяжении следующих лет квадратные метры компенсации для НАУ постепенно таяли и обязательства застройщика сократились до 4% от общей площади квартир, а также нескольких автомобилей", — говорится в расследовании.

Журналисты выяснили, что в этом ЖК у Луцкого появилось 18 квартир общей площадью 951 кв.м., пять помещений почти на 400 кв.м. и три паркинга.

"На каких условиях он стал их собственником, и инвестировал ли он в них по рыночным ценам — неизвестно", — отмечают расследователи.

Они же выяснили, что все указанно имущество, за исключением трех квартир, перешло к бывшей жене Луцкого — Елене Савицкой.

После возвращения в НАУ в 2021 году Луцкий снова заявил о планах начать застройку территории вуза, но Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины помешала планам ректора.

Конфликт с главой ОСББ построенного на территории НАУ жилого комплекса

Глава ОСББ Донца 2А (Инициатива) Богдан Семенов рассказал, что в начале 2021 года люди из университета получали квартиры в качестве служебных помещений. Но речь шла не о временном проживании, а о приватизации жилья.

"Очень большое количество людей пошло ко мне за подписью и за печатью, для того, чтобы приватизировать жилье. Хотя по реестру они принадлежат университету. Я написал письмо в НАУ, чтобы мне дали список всех этих людей с необходимыми документами", — рассказал он.

После этого Семенову начали поступать звонки и угрозы проректора по экономике Дмитрий Сотникова, а после и сам Луцкий подключился к "решению" проблемы.

"Я снесу на**й ваше ОСББ. Зачем вам враг в моем лице? Вам нужны не враги, а сообщники, которые идут вместе. Если к вам обращаются сотрудники университета с какими-то бумажками, от которых ничего не зависит, а вы их месяцами не подписываете, то мы будем делать это без вас… Если хоть одна квартира не получит разрешение на вход, на въезд… Я трактором заеду, мы повалим все эти шлагбаумы, ворота. Все откроем и начнем войну. Она вам нужна?" — сказал Луцкий в телефонном разговоре с главой ОСББ.

При этом Семенов не сдавался и не подписывал документы.

Журналисты отмечают, что приватизировать квартиры можно, но по закону Украины — не раньше, чем через пять лет после того, как ее выдали для временного проживания.

Рейдерство в Козине

Журналисты выяснили, что Луцкий до сих пор проживает в Козине со своей якобы бывшей женой. Это подтверждают и соседи.

По соседству с домом ректора есть еще один дом, точнее был. Там проживала семья Шматко — мама, папа и две старших дочки с семьями. Одна из дочерей семейства Оксана Андриенко рассказала, что после смерти отца они с сестрой получили по половине дома в наследство и не планировали покидать жилье. Позже она узнала, что ее сестра якобы "подарила" свою часть дома жене Луцкого. После этого женщина договорилась о встрече с Луцким. Тот сказал, что купил участок за 67 тысяч долларов. Женщина предложила ему 70 тысяч и чтобы он оставил их в покое, но тот отказался и заявил, что "никогда ничего не продает".

С началом войны соседка Луцкого была вынуждена покинуть Украину и в это время ее дом начала сносить строительная техника. На место приехал зять женщины и вызвал полицию, которая зафиксировала факт преступления. Несмотря на это, дом снесли полностью и сейчас там голая земля. Все личные вещи из дома пропали.

Сам Луцкий говорит, что не причастен к этому преступлению. В телефонном разговоре с женщиной он попросил ее обращаться в полицию.

Пострадавшая рассказала, что она не сомневается в причастности ректора к событиям.

Сейчас начато уголовное производство. Жену Луцкого вызывали на допрос, на котором она попросила не начинать расследования, потому что они хотят выкупить данный участок у сестры.

Андриенко пожаловалась, что полиция ничего не делает, а расследование стоит на месте.

Ранее "Телеграф" писал, что из-за скандала о застройке НАУ отчислили главу Студсовета.