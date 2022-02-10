Скандалы в НАУ продолжаются: главу Студсовета отчислили после протеста против застройки вуза

Руководство вуза обвинили в незаконном увольнении трех студентов, возмущавшихся незаконной застройкой десятков гектаров университета

"Телеграф" уже обращал внимание на планы по застройке территории, принадлежащей Национальному авиационному университету Украины в Киеве. Его скандальный ректор Максим Луцкий в предпоследний день существования ГАСИ сумел получить разрешение на возведение 14 жилых домов на 38 гектарах, принадлежащих вузу.

И вот, в вузе очередная шумиха – глава студенческого совета Владимир Падерин был отчислен из университета, официально – за нарушение правил проживания в общежитии. Сам же студент считает, что причиной стала его активная общественная позиция.

От люстрации до застройки

Сомнения в правомочности занятия Максимом Луцким должности ректора НАУ Владимир Падерин высказал еще в январе 2021 года, когда Студсовет вуза направил запросы в органы власти, не подлежит ли Луцкий действию закона "О люстрации". Впрочем, тогда студентов не послушали.

Начиная с апреля студенческий совет начал интересоваться планами ректора по застройке территории вуза, напоминая, что ранее руководство НАУ всегда отказывалось от жилой или офисной площади в обмен на договора об оказании сомнительных услуг. Последние к тому же, чаще всего не оказывались.

Руководство Студсовета возмущалось отсутствию диалога со студентами и в конце концов приняли решение осудить использование территории вуза для деятельности, не связанной с образованием.

В декабре Студсовет снова выступил против планов по застройке территории вуза, на этот раз – бассейна.

Так выглядит бассейн НАУ

Все это разумеется, не осталось "незамеченным".

За нарушение правил общежития – отчислить

Как сообщил 26 января 2022 года сам Владимир Падерин, его отчислили из НАУ, формально – "за нарушение правил проживания в общежитии".

Как признается он сам, нарушение было – 26 декабря во время празднования дня рождения одного из студентов служба безопасности вуза составила протоколы о распитии и наличии алкоголя в комнатах.

Вплоть до заседания комиссии по профилактике правонарушений в НАУ, как пишет сам Падерин, все его убеждали, что хотя нарушение и налицо, постараются обойтись "малой кровью" и сильно не наказывать. Однако, как утверждает уже экс-глава Студсовета, на заседании самой комиссии ему зачитали список из 8 нарушений, которые были ему приписаны, и рекомендовали отчислить его и еще двух студентов.

Хотя сам Владимир Падерин написал, что тем самым нарушался ЗУ "О высшем образовании" и инструкции Минобразования, приказ об отчислении ректор Максим Луцкий подписал.

Решение об отчислении за 4 часа - на руках

Встречей с премьер-министром доволен частично

Спустя несколько дней после отчисления Владимира Падерина разгорелся громкий скандал на выборах ректора в Киево-Могилянской академии – на видео попал момент кражи урны с бюллетенями.

Это случай спровоцировал митинг студентов и встречу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля со студенчеством, на которой присутствовавший Владимир Падерин поднял вопросы, касающиеся НАУ.

Встреча студентов с премьер-министром

Впрочем, сам он остался не вполне доволен результатами беседы, поскольку вопросы законности застройки территории вуза и отчисления из нее студентов не поднимались.

В самом вузе заявили, что студенты НАУ не имеют никакого отношения к митингам 3 февраля, как и к обращениям в госорганы, которые пишет Владимир Падерин, который "не является студентом НАУ и не занимает никаких постов в студенческом самоуправлении".

Как рассказал "Телеграфу" сам Владимир Падерин, он настроен решительно и планирует продолжать борьбу за свое восстановление в вузе и против незаконной застройки территории НАУ.

Так, в 10:00 14 февраля он анонсирует митинг под стенами Офиса президента Украины, и это только начало.

"В планах у нас и серьезные шаги, но раскрывать их пока не могу", — заявил "Телеграфу" сам Падерин.

Планы НАУ по застройке принадлежащих вузу территорий с 2007 года заканчивались постоянными скандалами, так что неудивителен скепсис многих студентов в отношении планов руководства учебного заведения.