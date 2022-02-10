Скандали в НАУ продовжуються: голову Студради відрахували після протесту проти забудови вузу

Керівництво вищого учбового закладу звинуватили у незаконному звільненні трьох студентів, які обурювалися незаконною забудовою десятків гектарів університету

"Телеграф" вже звертав увагу на плани із забудови території, що належить Національному авіаційному університету України у Києві. Його скандальний ректор Максим Луцький у передостанній день існування ГАСІ зумів отримати дозвіл на будівництво 14 житлових будинків на 38 гектарах, що належать ВНЗ.

І ось, у вузі черговий галас – голова студентської ради Володимир Падерін був відрахований з університету, офіційно – за порушення правил проживання у гуртожитку. Сам студент вважає, що причиною стала його активна громадська позиція.

Від люстрації до забудови

Сумніви у правочинності заняття Максимом Луцьким посади ректора НАУ Володимир Падерін висловив ще у січні 2021 року, коли Студрада вузу направила запити до органів влади, чи не підлягає Луцькій дії закону "Про люстрацію". Втім, тоді студентів не послухали.

Починаючи з квітня студентська рада почала цікавитись планами ректора із забудови території ВНЗ, нагадуючи, що раніше керівництво НАУ завжди відмовлялося від житлової чи офісної площі в обмін на договори про надання сумнівних послуг. Останні, до того ж, найчастіше не отримувалися.

Керівництво Студради обурювалося відсутністю діалогу зі студентами і врешті-решт вирішило засудити використання території ВНЗ для діяльності, не пов’язаної з освітою.

У грудні Студрада знову виступила проти планів із забудови території ВНЗ, цього разу – басейну.

Такий вигляд має басейн НАУ

Все це, зрозуміло, не залишилося "непоміченим".

За порушення правил гуртожитку – відрахувати

Як повідомив 26 січня 2022 року сам Володимир Падерін, його відрахували з НАУ, формально – "за порушення правил проживання у гуртожитку".

Як зізнається він сам, порушення було – 26 грудня під час святкування дня народження одного зі студентів служба безпеки вузу склала протоколи про розпивання та наявність алкоголю у кімнатах.

Аж до засідання комісії з профілактики правопорушень у НАУ, як пише сам Падерін, всі його переконували, що хоча порушення і очевидне, постараються обійтися "малою кров’ю" і сильно не карати. Проте, як стверджує вже екс-глава Студради, на засіданні самої комісії йому зачитали список із 8 порушень, які були йому приписані, та рекомендували відрахувати його та ще двох студентів.

Хоча сам Володимир Падерін написав, що цим порушувався ЗУ "Про вищу освіту" та інструкцію Міносвіти, наказ про відрахування ректор Максим Луцький підписав.

Рішення про відрахування за 4 години – на руках

Зустріч із прем’єр-міністром задоволений частково

Через кілька днів після відрахування Володимира Падеріна спалахнув гучний скандал на виборах ректора в Києво-Могилянській академії – на відео потрапив момент крадіжки урни з бюлетенями.

Цей випадок спровокував мітинг студентів та зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зі студентством, на якій був присутній Володимир Падерін і порушив питання щодо НАУ.

Зустріч студентів із прем’єр-міністром

Втім, сам він залишився не цілком задоволеним результатами бесіди, оскільки питання законності забудови території ВНЗ та відрахування з неї студентів не порушувалися.

У самому виші заявили, що студенти НАУ не мають жодного відношення до мітингів 3 лютого, як і до звернень до держорганів, які пише Володимир Падерін, який "не є студентом НАУ і не займає жодних постів у студентському самоврядуванні".

Як розповів "Телеграфу" сам Володимир Падерін, він налаштований рішуче та планує продовжувати боротьбу за своє відновлення у ВНЗ та проти незаконної забудови території НАУ.

Так, о 10.00 14 лютого він анонсує мітинг під стінами Офісу президента України, і це тільки початок.

"У планах у нас серйозні кроки, але розкривати їх ми поки що не можемо", — заявив "Телеграфу" сам Падерін.

Плани НАУ із забудови територій, що належать вузу , з 2007 року закінчувалися постійними скандалами, так що не дивний скепсис багатьох студентів щодо планів керівництва навчального закладу.