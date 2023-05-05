"Я знесу вашу ОСББ": ректора столичного топ-вузу звинуватили у рейдерстві та погрозах

Луцького підозрюють у рейдерстві і не лише

Ректора Національного авіаційного університету Максима Луцького, який є кумом екс-міністра освіти Дмитра Табачника, викрили у погрозах, рейдерстві та намаганнях незаконно присвоїти житло у будинку на території НАУ.

Розслідування опублікували журналісти проекту BIHUS Info.

Забудови на території НАУ

Автори розслідування нагадали, що ще у 2007 році на посаді заступника міністра освіти і науки Луцький підписав з ректором НАУ якийсь інвестиційний договір. Згідно з ним на території університету мали побудувати житловий комплекс на більш ніж 1000 квартир. В обмін на це НАУ мав отримати компенсацію у вигляді 10% від загальної площі квартир та ще додатково 7000 кв.м. вбудованих адміністративних будівель.

"Протягом наступних років квадратні метри компенсації для НАУ поступово танули та зобов’язання забудовника скоротилися до 4% від загальної площі квартир, а також кількох автомобілів", — йдеться у розслідуванні.

Журналісти з’ясували, що у цьому ЖК у Луцького з’явилося 18 квартир загальною площею 951 кв.м., п’ять приміщень майже на 400 кв.м. та три паркінги.

"На яких умовах він став їх власником, і чи він інвестував у них за ринковими цінами — невідомо", — зазначають розслідувачі.

Вони з’ясували, що все вказане майно, за винятком трьох квартир, перейшло до колишньої дружини Луцького — Олени Савицької.

Після повернення до НАУ у 2021 році Луцький знову заявив про плани розпочати забудову території ВНЗ, але Державна інспекція архітектури та містобудування України завадила планам ректора.

Конфлікт із головою ОСББ збудованого на території НАУ житлового комплексу

Голова ОСББ Донця 2А (Ініціатива) Богдан Семенов розповів, що на початку 2021 року люди з університету отримували квартири як службові приміщення. Але їх цікавило не тимчасове проживання, а приватизація житла.

"Дуже велика кількість людей пішла до мене за підписом і за печаткою для того, щоб приватизувати житло. Хоча по реєстру вони належать університету. Я написав листа в НАУ, щоб мені дали список усіх цих людей з необхідними документами", — розповів він.

Після цього Семенову почали надходити дзвінки та погрози проректора з економіки Дмитро Сотнікова, а потім і сам Луцький підключився до "вирішення" проблеми.

"Я знесу нах*й ваше ОСББ. Навіщо вам ворог у моєму обличчі? Вам потрібні не вороги, а спільники, які йдуть разом. Якщо до вас звертаються співробітники університету з якимись папірцями, від яких нічого не залежить, а ви їх місяцями не підписуєте, то ми робитимемо це без вас... Якщо хоч одна квартира не отримає дозволу на вхід, на в’їзд... Я трактором заїду, ми повалимо всі ці шлагбауми, ворота. Все відкриємо і почнемо війну" — сказав Луцький у телефонній розмові із головою ОСББ.

При цьому Семенов не здавався та не підписував документи.

Журналісти зазначають, що приватизувати квартири можна, але згідно із законом України — не раніше, ніж за п’ять років після того, як її видали для тимчасового проживання.

Рейдерство у Козині

Журналісти з’ясували, що Луцький досі мешкає у Козині зі своєю нібито колишньою дружиною. Це підтверджують сусіди.

По сусідству з будинком ректора є ще один будинок, точніше — був. Там проживала родина Шматків — мама, тато та дві старші доньки з сім’ями. Одна з дочок сімейства Оксана Андрієнко розповіла, що після смерті батька вони з сестрою отримали по половині будинку у спадок та не планували залишати житло. Пізніше вона дізналася, що її сестра нібито "подарувала" свою частину будинку дружині Луцького. Після цього жінка домовилася про зустріч із Луцьким. Той сказав, що купив ділянку за 67 тисяч доларів. Жінка запропонувала йому 70 тисяч і щоб він давав їм спокій, але той відмовився і заявив, що "ніколи нічого не продає".

З початком війни сусідка Луцького була змушена залишити Україну і в цей час її будинок почала зносити будівельна техніка. На місце приїхав зять жінки та викликав поліцію, яка зафіксувала факт злочину. Попри це будинок знесли повністю і зараз там гола земля. Усі особисті речі з дому зникли.

Сам Луцький каже, що не причетний до цього злочину. У телефонній розмові з жінкою він попросив її звертатися до поліції.

Постраждала розповіла, що вона не сумнівається у причетності ректора до подій.

Наразі розпочато кримінальне провадження. Дружину Луцького викликали на допит, на якому вона попросила не розпочинати розслідування, бо вони хочуть викупити цю ділянку у сестри.

Андрієнко поскаржилася, що поліція нічого не робить, а розслідування стоїть на місці.

Раніше "Телеграф" писав, що через скандал про забудову НАУ відрахували голову Студради.