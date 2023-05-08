Скандал навколо ректора НАУ набирає обертів – хто цього разу може врятувати Луцького

Фігуранти скандалу знають до кого звернутися

Журналістське розслідування, яке вийшло на початку травня, викликало серйозний скандал у Національному авіаційному університеті – журналісти повідомили про численні факти порушення закону з боку керівництва вишу.

Одним із цих порушень стали погрози з боку ректора вишу та його заступника на адресу голови ОСББ, в якому розташовано низку службових квартир НАУ.

Загрози та мат від науковців НАУ

Так, за даними проекту журналістських розслідувань BIHUS Info у 2021-му році, проректор НАУ з економіки Дмитро Сотников отримав службове житло у будинку, який було збудовано на території вишу. Через два роки він захотів приватизувати квартиру та зажадав допомоги від голови ОСББ "Ініціатива" Богдана Семенова, яке й керує будинком. Однак останній не захотів порушити закон і в такому проханні відмовив.

Журналістське розслідування

Проте проректор, а за ним і ректор НАУ Максим Луцький вимагали від голови ОСББББ підпису під потрібними їм паперами, використовуючи лайку та прямі погрози. Проте марно.

Крім того, як з’ясували журналісти, Максима Луцького ще й підозрюють у незаконному знесенні будинку своєї сусідки у селищі Козин, нібито "придбаного" ним у сестри власниці. Втім, сам Луцький це звинувачення категорично заперечує.

Винен проректор – така позиція НАУ?

Все ж таки у виші відреагували на звинувачення і вже 5 травня за погрози з боку Дмитра Сотнікова на адресу керівника ОСББ "Ініціатива" Богдана Семенова, працівника університету було усунено з посади.

Як наголосили в НАУ, "наведені у відео відомості не були відомі адміністрації Національного авіаційного університету" і наказом керівництва вишу призначено службове розслідування щодо Сотнікова. Поки розслідування не буде закінчено, Сотникова усунуто з посади.

Тобто ректор НАУ Максим Луцький представив те, що сталося, як ініціативу свого заступника, про яку він сам нічого не знав, хоча сам ректор погрожував голові ОСББ, де проживав Дмитро Сотников, причому також використовуючи нецензурну лексику.

Втім, він має підстави не надто боятися журналістських розслідувань, адже хоча його кум, екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник і давно втік на російську сторону, у самого Луцького та його підлеглого Дмитра Сотнікова, заступники знайдуться.

Хто допоможе керівництву НАУ у скандалі

Територія НАУ активно забудовується, в обмін на що виш отримує обіцянку то провести ремонт у гуртожитках, та житло для співробітників, яке використовується як службовий і стало причиною скандалу, що розгорівся.

Але цікаво інше: як повідомляв "Телеграф", забудовниками території є дуже непрості люди.

Наприклад, генпідрядником останнього будівництва на території НАУ 14 житлових будинків виступало ТОВ "Атмосфера інжиніринг систем". Компанія може бути пов’язана з екс-главою Офісу президента України Андрієм Богданом та оточенням міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Наявність подібних зв’язків дозволяє ректору НАУ Максиму Луцькому "не помічати" власної поведінки, а звинувачувати у всьому підлеглого йому Дмитра Сотнікова. Але й у останнього можуть бути заступники.

Так, з 2012 року Дмитро Сотников є співвласником такого собі ТОВ "Університет дружби народів" із профілем діяльності "освіта". Чим займається фірма – загадка, тим більше, що останній фінзвіт компанія здавала ще за 2015 рік.

Але куди цікавіший список її власників за даними аналітичної системи YouControl — 35% належить Дмитру Сотникову, по 25% Георгію Фініну та Ігорю Вільдману, а 15%, що залишилися, — Ніні Івановій.

Георгій Фінін – це ще один працівник вищої освіти України – доктор фізико-математичних наук, проректор з науково-педагогічної роботи Державної екологічної академії України.

Але значно масштабнішим виглядає постать Ігоря Вільдмана, раніше заступника міністра екології та природних ресурсів України, звільненого невдовзі після невдалої спроби стати народним депутатом України у 2012-му році.

З того часу екс-чиновник зайнявся бізнесом і з ним пов’язані близько 30 комерційних структур, у тому числі, до речі, і будівельні.

Більше того, Ігоря Вільдмана навіть пов’язували із лужниківською ОЗУ, яка досі має власність у стратегічній для України енергетичній сфері.

Втім, все ж таки залишається надія, що попри зв’язок справа може дійти до суду, як це зараз відбувається з екс-ректором НАУ Володимиром Ісаєнком, якому загрожують 12 років в’язниці.