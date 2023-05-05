У Києві судитимуть ексректора НАУ Ісаєнка, йому загрожує 12 років

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього ректора одного з вищих навчальних закладів Києва, який незаконно нарахував собі премій на 1,3 млн грн.

Про це повідомляють Київська міська прокуратура та поліція Києва.

Правоохоронці не розкривають імені обвинуваченого чи назви вишу. Утім, у Національному авіаційному університеті раніше підтверджували, що підозру за таким звинуваченням отримував колишній ректор цього вишу Володимир Ісаєнко.

За даними слідства, протягом 2018-2020 років ректор столичного університету наказував своїм підлеглим безпідставно нараховувати йому премії. В результаті посадовець незаконно отримав понад 1,3 мільйона гривень бюджетних коштів.

Це виявили в ході проведення аудиту Міністерством освіти та науки України, підтвердили спеціалісти Державної аудиторської служби України та висновками судових експертиз.

Зібравши доказову базу, слідчі повідомили колишньому ректору про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

За це колишньому ректору загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

На цей час досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направлено до суду для розгляду справи по суті.

Представники вишу, який визнано потерпілою стороною у кримінальному провадженні, пред’явили до ексректора цивільний позов. Для забезпечення відшкодування завданої державі шкоди на майно обвинуваченого накладено арешт.

Що відомо про Ісаєнка?

Із серпня 2016 року він був виконувачем обов'язків ректора Національного авіаційного університету. А з березня 2018 року по жовтень 2020-го — ректором.

На початку жовтня 2020 року Міністерство освіти і науки своїм наказом звільнило Ісаєнка: через невиконання умов контракту, невідповідні умови проживання студентів під час льотної практики, невідповідність освітніх програм чинним вимогам, шантаж студентів, ігнорування норм пожежної безпеки в гуртожитках та навчальних корпусах тощо.

У 2021 році Ісаєнку повідомили про підозру за фактом незаконного звільнення працівника з особистих мотивів. Але на неодноразові виклики слідчого та прокурора він не з’являвся, а під час спроб особисто вручити повістку про виклик за місцем проживання — переховувався. 23 лютого 2021 року його оголосили у розшук.

Вже у червні 2021-го правоохоронці знайшли ексректора НАУ та вручили йому обвинувальний акт за справою про звільнення працівника.

Нагадаємо, вибори ректора НАУ у 2018 році, за підсумками яких Володимир Ісаєнко отримав свою посаду, у грудні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва

визнав незаконними та недійсними. Вони проходили шляхом фальшування протоколів і бюлетнів.

Також нагадаємо, за результатами виборів ректора НАУ у 2020 році, перемогу отримав Максим Луцький, який і очолює сьогодні навчальний заклад.