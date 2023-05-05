В Киеве будут судить экс-ректора НАУ Исаенко, ему грозит 12 лет

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего ректора одного из высших учебных заведений Киева, незаконно начислившего себе премий на 1,3 млн грн.

Об этом сообщают Киевская городская прокуратура и полиция Киева.

Правоохранители не раскрывают имени обвиняемого и название вуза. Впрочем, в Национальном авиационном университете ранее подтверждали, что подозрение по такому обвинению получил бывший ректор этого вуза Владимир Исаенко.

По данным следствия, в 2018-2020 годах ректор столичного университета предписывал своим подчиненным безосновательно начислять ему премии. В результате должностное лицо незаконно получило более 1,3 миллиона гривен бюджетных средств.

Это было выявлено в ходе проведения аудита Министерством образования и науки Украины, подтвердили специалисты Государственной аудиторской службы Украины и выводы судебных экспертиз.

Собрав доказательную базу, следователи сообщили бывшему ректору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

За это бывшему ректору грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения дела по существу.

Представители вуза, признанного потерпевшей стороной в уголовном производстве, предъявили к бывшему ректору гражданский иск. Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемого наложен арест.

Что известно об Исаенко?

С августа 2016 года он был исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета. А с марта 2018 по октябрь 2020-го — ректором.

В начале октября 2020 года Министерство образования и науки своим приказом уволило Исаенко: из-за невыполнения условий контракта, несоответствующих условий проживания студентов во время летной практики, несоответствия образовательных программ действующим требованиям, шантажа студентов, игнорирования норм пожарной безопасности в общежитиях и учебных корпусах.

В 2021 году Исаенко сообщили о подозрении в незаконном увольнении работника по личным мотивам. Но на неоднократные вызовы следователя и прокурора он не являлся, а при попытках лично вручить повестку о вызове по месту жительства скрывался. 23 февраля 2021 года его объявили в розыск.

Уже в июне 2021 правоохранители нашли экс-ректора НАУ и вручили ему обвинительный акт по делу об увольнении работника.

Напомним, выборы ректора НАУ в 2018 году, по итогам которых Владимир Исаенко получил свой пост, в декабре 2021 Окружной административный суд Киева признал незаконными и недействительными. Они проходили путем фальсификации протоколов и бюллетеней.

Также напомним, по результатам выборов ректора НАУ в 2020 году победу одержал Максим Луцкий, который и возглавляет сегодня учебное заведение.