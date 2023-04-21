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Студентам у найбільшому виші Харкова урізають стипендії: у чому проблема

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Тая Бєлан Тая Бєлан
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Органи з відповідними повноваженнями не коментують ситуацію
Органи з відповідними повноваженнями не коментують ситуацію. Фото pon.org.ua

Університет скаржиться на брак коштів

Війна відчутно вплинула на всі сфери економіки, зокрема на освіту. Дефіцит коштів призвів до скорочення фінансування для багатьох державних закладів. Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів, призначення виплат студентам здійснюється у межах тих коштів, які закладам освіти надають з бюджету. Саме тому, скорочення стипендіального фонду для молоді не змусило довго себе чекати.

До повномасштабного вторгнення росії розрахунок здійснювався відповідно до квоти в 45%. Проте у лютому університети отримали від держави повідомлення про встановлений ліміт. Згідно з ним, академічну стипендію отримуватимуть лише 40% найуспішніших студентів бюджетної форми навчання.

Загалом у 2023 році для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія на місяць становила 2000 грн, підвищена — 2900. Саме таку суму наразі отримують студенти провідних вузів України. Однак Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має якісь проблеми. Ситуація з виплатами у закладі досягає критичної межі.

В університеті понад 16000 здобувачів освіти. Лише за результатами вступної кампанії 2022 року кількість бюджетників становила 1189 осіб. Аби вкластися у отримане фінансування керівництво повідомило про рішення урізати суми. Таким чином, у січні університет відмовився від підвищених стипендій та зменшив розмір звичайної стипендії у понад половину.

За офіційною інформацією, 26 січня студенти ХНУ ім. Каразіна отримали перші виплати, "розраховані відповідно до реалій фінансування".

"Каразінський університет знаходив вирішення виходячи з фінансових реалій. Зважаючи на альтернативи — або зменшити кількість отримувачів стипендії до 20% складу студентів денної форми навчання, які вчаться за рахунок бюджету, із збереженням суми стипендії, або зберегти кількість отримувачів стипендії на рівні 40%, але зменшити суму стипендії та відмовитися від підвищених стипендій",пояснили тоді у пресслужбі ХНУ ім. Каразіна.

Протягом двох місяців поточного року університет нібито докладав усіх можливих зусиль для виплати стипендії здобувачам вищої освіти у повному обсязі. Однак у квітні вуз повідомив, що грошей недостатньо для виплати стипендій всім 40% бюджетників.

Рейтингування та суму обіцяють лишити незмінними. Однак кількість студентів, яким призначать стипендії, буде різною кожного місяця й залежатиме від суми коштів, яку отримає виш від держави.

"Телеграф" надіслав запит у МОН та зв'язався з членом Комітету з питань освіти, науки та інновацій Романом Грищуком. На момент публікації жоден орган не надав роз'яснення щодо ситуації, заявивши, що нічого не чули про таку проблему.

Теги:
#вуз #Студенти #МОН #Стипендія #Освіта #Університет