Студентам у найбільшому виші Харкова урізають стипендії: у чому проблема

Університет скаржиться на брак коштів

Війна відчутно вплинула на всі сфери економіки, зокрема на освіту. Дефіцит коштів призвів до скорочення фінансування для багатьох державних закладів. Зокрема, згідно з постановою Кабінету Міністрів, призначення виплат студентам здійснюється у межах тих коштів, які закладам освіти надають з бюджету. Саме тому, скорочення стипендіального фонду для молоді не змусило довго себе чекати.

До повномасштабного вторгнення росії розрахунок здійснювався відповідно до квоти в 45%. Проте у лютому університети отримали від держави повідомлення про встановлений ліміт. Згідно з ним, академічну стипендію отримуватимуть лише 40% найуспішніших студентів бюджетної форми навчання.

Загалом у 2023 році для студентів закладів вищої освіти звичайна академічна стипендія на місяць становила 2000 грн, підвищена — 2900. Саме таку суму наразі отримують студенти провідних вузів України. Однак Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна має якісь проблеми. Ситуація з виплатами у закладі досягає критичної межі.

В університеті понад 16000 здобувачів освіти. Лише за результатами вступної кампанії 2022 року кількість бюджетників становила 1189 осіб. Аби вкластися у отримане фінансування керівництво повідомило про рішення урізати суми. Таким чином, у січні університет відмовився від підвищених стипендій та зменшив розмір звичайної стипендії у понад половину.

За офіційною інформацією, 26 січня студенти ХНУ ім. Каразіна отримали перші виплати, "розраховані відповідно до реалій фінансування".

"Каразінський університет знаходив вирішення виходячи з фінансових реалій. Зважаючи на альтернативи — або зменшити кількість отримувачів стипендії до 20% складу студентів денної форми навчання, які вчаться за рахунок бюджету, із збереженням суми стипендії, або зберегти кількість отримувачів стипендії на рівні 40%, але зменшити суму стипендії та відмовитися від підвищених стипендій", — пояснили тоді у пресслужбі ХНУ ім. Каразіна.

Протягом двох місяців поточного року університет нібито докладав усіх можливих зусиль для виплати стипендії здобувачам вищої освіти у повному обсязі. Однак у квітні вуз повідомив, що грошей недостатньо для виплати стипендій всім 40% бюджетників.

Рейтингування та суму обіцяють лишити незмінними. Однак кількість студентів, яким призначать стипендії, буде різною кожного місяця й залежатиме від суми коштів, яку отримає виш від держави.

"Телеграф" надіслав запит у МОН та зв'язався з членом Комітету з питань освіти, науки та інновацій Романом Грищуком. На момент публікації жоден орган не надав роз'яснення щодо ситуації, заявивши, що нічого не чули про таку проблему.