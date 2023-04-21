Студентам в самом большом вузе Харькова урезают стипендии – в чем проблема?

Университет жалуется на нехватку средств

Война ощутимо повлияла на все сферы экономики, в частности, на образование. Дефицит средств привел к сокращению финансирования многих государственных учреждений. Так, согласно постановлению Кабинета Министров, назначение выплат студентам осуществляется в пределах тех средств, которые учебным заведениям предоставляют из бюджета. Именно поэтому сокращение стипендиального фонда для молодежи не заставило долго себя ждать.

До полномасштабного вторжения россии расчет производился в соответствии с квотой в 45%. Однако в феврале университеты получили от государства уведомление об установленном пределе. Согласно ему, академическую стипендию будут получать только 40% самых успешных студентов бюджетной формы обучения.

Всего в 2023 году для студентов заведений высшего образования обычная академическая стипендия в месяц составляла 2000 грн, повышена — 2900. Именно такую сумму получают студенты ведущих вузов Украины. Однако Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина испытывает какие-то проблемы. Ситуация с выплатами в заведении достигает критического предела.

В университете более 16 000 соискателей образования. Только по результатам вступительной кампании 2022 года количество бюджетников составило 1189 человек. Чтобы уложиться в полученное финансирование, руководство сообщило о решении урезать суммы. Таким образом, в январе университет отказался от повышенных стипендий и уменьшил размер обычной стипендии на более половины.

По официальной информации, 26 января студенты ХНУ им. Каразина получили первые выплаты, "рассчитанные в соответствии с реалиями финансирования".

"Каразинский университет находил решение исходя из финансовых реалий. Ввиду альтернатив — либо уменьшить количество получателей стипендии до 20% состава студентов дневной формы обучения, которые учатся за счет бюджета, с сохранением суммы стипендии, либо сохранить количество получателей стипендии на уровне 40%, но уменьшить сумму стипендии и отказаться от повышенных стипендий", — объяснили тогда в пресс-службе ХНУ им. Каразина.

В течение двух месяцев текущего года университет якобы прилагал все возможные усилия для выплаты стипендии соискателям высшего образования в полном объеме. Однако в апреле вуз сообщил, что денег недостаточно для выплаты стипендий всем 40% бюджетников.

Рейтингирование и сумму обещают оставить неизменными. Однако количество студентов, которым назначат стипендии, будет разным каждый месяц и будет зависеть от суммы средств, которую получит вуз от государства.

"Телеграф" направил запрос в МОН и связался с членом Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Романом Грищуком. На момент публикации ни один орган не предоставил разъяснения по поводу ситуации, заявив, что ничего не слышали о такой проблеме.