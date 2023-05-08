Скандал вокруг ректора НАУ набирает обороты - кто на этот раз может спасти Луцкого

Фигуранты скандала знают к кому обратиться

Журналистское расследование, вышедшее в начале мая, вызвало серьезный скандал в Национальном авиационном университете – журналисты сообщили о многочисленных фактах нарушения закона со стороны руководства вуза.

Одним из этих нарушений стали угрозы со стороны ректора вуза и его зама в адрес главы ОСМД, в котором расположены ряд служебных квартир НАУ.

Угрозы и мат от ученых НАУ

Так, по данным проекта журналистских расследований BIHUS Info в 2021-м году, проректор НАУ по экономике Дмитрий Сотников получил служебное жилье в доме, который был построен на территории вуза. Спустя два года он захотел приватизировать квартиру и потребовал помощи от главы ОСМД "Инициатива" Богдана Семенова, которое и управляет домом. Однако последний не захотел нарушить закон и в подобной просьбе отказал.

Журналистское расследование

Тем не менее, проректор, а вслед за ним и ректор НАУ Максим Луцкий потребовали от главы ОСМДББ подписи под нужными им бумагами, используя брань и прямые угрозы. Однако напрасно.

Кроме того, как выяснили журналисты, Максима Луцкого еще и подозревают в незаконном сносе дома своей соседки в поселке Козин, якобы "купленного" им у сестры владелицы. Впрочем, сам Луцкий это обвинение категорически опровергает.

Виноват проректор — такова позиция НАУ?

Все же в вузе отреагировали на обвинения и уже 5 мая за угрозы со стороны Дмитрия Сотникова в адрес руководителя ОСМД "Инициатива" Богдана Семенова, работник университета был отстранен от должности.

Как подчеркнули в НАУ, "приведенные в видео сведения не были известны администрации Национального авиационного университета" и приказом руководства вуза назначено служебное расследование в отношении Сотникова. Пока расследование не будет закончено, Сотников отстранен от занимаемой должности.

То есть ректор НАУ Максим Луцкий представил случившееся, как инициативу своего зама, о которой он сам ничего не знал, хотя сам ректор угрожал главе ОСМД, в котором проживал Дмитрий Сотников, причем также используя нецензурную лексику.

Впрочем, у него есть основания не слишком бояться журналистских расследований, ведь хотя его кум, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник и давно сбежал на российскую сторону, у самого Луцкого, да и его подчиненного Дмитрия Сотникова, заступники найдутся.

Кто поможет руководству НАУ в скандале

Территория НАУ активно застраивается, в обмен на что вуз получает обещание то провести ремонт в общежитиях, то жилье для сотрудников, используемое в качестве служебного и ставшего причиной разгоревшегося скандала.

Но интересно другое: как сообщал "Телеграф", застройщиками территории выступают очень непростые люди.

К примеру, генподрядчиком последнего строительства на территории НАУ 14 жилых домов выступала ООО "Атмосфера инжиниринг системз". Компания может быть связана с экс-главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и окружением министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Наличие подобных связей позволяет ректору НАУ Максиму Луцкому "не замечать" собственного поведения, а винить во всем подчиненного ему Дмитрия Сотникова. Но и у последнего могут найтись заступники.

Так, с 2012 года Дмитрий Сотников является совладельцем такого себе ООО "Университет дружбы народов" с профилем деятельности "образование". Чем занимается фирма – загадка, тем более что последний финотчет компания сдавала еще за 2015-й год.

Но куда интереснее список ее владельцев по данным аналитической системы YouControl — 35% принадлежит Дмитрию Сотникову, по 25% Георгию Финину и Игорю Вильдману, а оставшиеся 15% — Нине Ивановой.

Георгий Финин это еще один работник высшего образования Украины – доктор физико-математических наук, проректор по научно-педагогической работе Государственной экологической академии Украины.

Но куда масштабнее выглядит фигура Игоря Вильдмана, ранее заместителя министра экологии и природных ресурсов Украины, уволенного вскоре после неудачной попытки стать народным депутатом Украины в 2012-м году.

С тех пор экс-чиновник занялся бизнесом и с ним связаны около 30 коммерческих структур, в том числе кстати и строительные.

Более того, Игоря Вильдмана даже связывали с лужниковской ОПГ, которая до сих пор имеет собственность в стратегической для Украины энергетической сфере.

Впрочем, все же остается надежда, что несмотря на связи дело может дойти до суда, как это сейчас происходит с экс-ректором НАУ Владимиром Исаенко, которому грозят 12 лет тюрьмы.