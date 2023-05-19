Успеть до сентября: украинцы могут получить невыплаченные субсидии на коммуналку

Для получения невыплаченных сум будет необходимо подать определенное заявление

Украинцы, относящиеся к категориям гражданам, которые имеют право на получение субсидий, могут получить невыплаченные суммы льгот. Эти средства по обращениям будут выплачивать до сентября 2023 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о средствах, что учитывались на счете для выплаты льгот по учетным записям льготников по состоянию на 1 июня 2022 года, за которыми не было обращений по их выплате. Учет этих средств был остановлен 20 декабря прошлого года. Они были возвращены "Ощадбанком" на счет Минсоцполитики.

Отмечается, что органы ПФУ будут заниматься выплатой этих средств до осени текущего года. Для получения невыплаченных сум необходимо подать заявление, в котором должны быть указаны:

название документа, дающего право на льготы, его серию и номер (при наличии), кем выданы документ и дата его выдачи (с предъявлением оригинала указанного документа или электронного удостоверения ветерана);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (не касается граждан, которые имеют отметку в паспорте о праве осуществлять платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта);

серию и номер паспорта или свидетельства о рождении, или временного удостоверения гражданина Украины, (кем выдан документ и дата его выдачи);

номер счета (по стандарту IBAN) и название банка, где открыт счет для зачисления суммы невыплаченной льготы.

Также в ПФУ добавили, что в случае смерти льготника, невыплаченные средства может получить член его семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в Украине рассчитывается размер субсидии и кому положена данная компенсация.