Встигнути до вересня: українці можуть отримати невиплачені субсидії на комуналку

Для отримання невиплачених сум необхідно буде подати певну заяву

Українці, які належать до категорій громадян, які мають право на отримання субсидій, можуть отримати невиплачені суми пільг. Ці кошти за зверненнями виплачуватимуть до вересня 2023 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень щодо їх виплати. Облік цих коштів було зупинено 20 грудня минулого року. Вони були повернуті Ощадбанком на рахунок Мінсоцполітики.

Зазначається, що органи ПФУ займатимуться виплатою цих коштів до осені цього року. Для отримання невиплачених сум необхідно подати заяву, в якій мають бути зазначені:

назва документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ та дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (не стосується громадян, які мають позначку у паспорті про право здійснювати платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

серія та номер паспорта або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України (ким видано документ та дату його видачі);

номер рахунку (за стандартом IBAN) та назва банку, де відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

Також у ПФУ додали, що у разі смерті пільговика невиплачені кошти може отримати член його родини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як в Україні розраховується розмір субсидії й кому належить компенсація.