Є лише 30 днів: як не втратити субсидію за помилку у декларації

Для виправлення помилки заявник може подати нову декларацію або просто доповнити першу, але потрібно встигнути зробити це у відведений термін

Щоб продовжити отримувати субсидію на оплату комунальних платежів у період, який не опалюється, деяким потрібно заново подавати заяву та документи. До них належить і декларація про доходи: помилка у ній може стати причиною відмови в отриманні пільг, але є можливість уточнити дані.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Виявивши невідповідність у декларації, уповноважений орган повідомляє про це претендента на субсидію. Це може бути зроблено особисто, або SMS-повідомленням, повідомленням на електронну пошту, через веб-портал ПФУ, або через "Дію".

Для виправлення помилки заявник може подати нову декларацію або просто доповнити першу. Важливо знати, що на це відводиться 30 календарних днів з дати подання декларації. Цей термін може бути продовжений у разі хвороби заявника, але її факт має бути підтверджено документами.

Тим, хто вчасно не виправив помилки у декларації, у призначенні субсидії відмовлять. Повідомлення про відмову заявник отримає протягом трьох календарних днів з дня ухвалення рішення під особистий підпис. Повідомлення містить вказівку причин відмови та порядок оскарження цього рішення.

Однак під час дії військового стану заявника про відмову у призначенні субсидії можуть також сповістити телефоном. У цьому випадку до журналу реєстрації інформування заявників вноситься відповідний запис.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого позбавляють субсидії за борги за комуналку, а кого – ні.