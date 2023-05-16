Есть только 30 дней: как не потерять субсидию за ошибку в декларации

Для исправления ошибки заявитель может подать новую декларацию, или просто дополнить первую, но нужно успеть сделать это в отведенный срок

Чтобы продолжить получать субсидию на оплату коммунальных платежей в неотапливаемый период, некоторым нужно заново подавать заявление и документы. К ним относится и декларация о доходах: ошибка в ней может стать причиной отказа в получении льгот, но есть возможность уточнить данные.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Обнаружив несоответствие в декларации, уполномоченный орган уведомляет об этом претендента на субсидию. Это может быть сделано лично, либо SMS-сообщением, уведомлением на электронную почту, через веб-портал ПФУ, или через "Дію".

Для исправления ошибки заявитель может подать новую декларацию, или просто дополнить первую. Важно знать, что на это отводится 30 календарных дней с даты подачи декларации. Этот срок может быть продлен в случае болезни заявителя, но ее факт должен быть подтвержден документами.

Тем, кто вовремя не исправил ошибку в декларации, в назначении субсидии откажут. Уведомление об отказе заявитель получит в течение трех календарных дней со дня принятия решения под личную подпись. Уведомление содержит указание причин отказа и порядок обжалования этого решения.

Однако во время действия военного положения заявителя об отказе в назначении субсидии могут также оповестить по телефону. В этом случае в журнал регистрации информирования заявителей вносится соответствующая запись.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кого лишают субсидии за долги за коммуналку, а кого — нет.