Чому українці можуть не отримати субсидії: основні причини

У більшості правил є виключення, серед яких засуджені, студенти та інші категорії в особливих умовах

Субсидію в Україні може отримати людина, яка з певних причин не має того рівня доходів, який дозволяв би витрачати на комунальні послуги менш ніж 15 % прибутку. Однак навіть у таких випадках є категорії громадян, які не можуть претендувати на допомогу держави.

За даними "Мінсоцполітики" є дев'ять основних причин відмови в отриманні субсидії. Зазначимо, що в кожному правилі є свої виключення, зокрема для багатодітних чи прийомних сімей у питання площі житла.

Загальна площа житла більша за 130 кв. метрів для квартир та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків. Член родини чи домогосподарства зробив грошову операцію (наприклад, купівлю) на суму понад 50 тис грн. Член родини чи домогосподарства або член родини такої людини має більші ніж одне житло у власності. Член родини чи домогосподарства має 100 тися гривень на рахунку. Є у власності авто молодше за 5 років, чи кілька менш ніж 15-річної давнини випуску. У родини чи домогосподарстів є повнолітні непрацюючі учасники, які не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги. Не повернули надміру сплачену субсидію. При наявності боргів за ЖКП. За наявності серед членів родини чи домогосподарства боржників за аліментами.

Нагадаємо, у кожному випадку є виключення та можливість все ж таки отримувати субсидію. "Телеграф" повідомляв, що при боргах за комунальні послуги є одразу кілька варіантів, як все ж таки можна подати документи на отримання допомоги.