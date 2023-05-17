Чому українці можуть не отримати субсидії: основні причини
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У більшості правил є виключення, серед яких засуджені, студенти та інші категорії в особливих умовах
Субсидію в Україні може отримати людина, яка з певних причин не має того рівня доходів, який дозволяв би витрачати на комунальні послуги менш ніж 15 % прибутку. Однак навіть у таких випадках є категорії громадян, які не можуть претендувати на допомогу держави.
За даними "Мінсоцполітики" є дев'ять основних причин відмови в отриманні субсидії. Зазначимо, що в кожному правилі є свої виключення, зокрема для багатодітних чи прийомних сімей у питання площі житла.
- Загальна площа житла більша за 130 кв. метрів для квартир та 230 кв. метрів для індивідуальних будинків.
- Член родини чи домогосподарства зробив грошову операцію (наприклад, купівлю) на суму понад 50 тис грн.
- Член родини чи домогосподарства або член родини такої людини має більші ніж одне житло у власності.
- Член родини чи домогосподарства має 100 тися гривень на рахунку.
- Є у власності авто молодше за 5 років, чи кілька менш ніж 15-річної давнини випуску.
- У родини чи домогосподарстів є повнолітні непрацюючі учасники, які не навчаються чи не є отримувачами соцдопомоги.
- Не повернули надміру сплачену субсидію.
- При наявності боргів за ЖКП.
- За наявності серед членів родини чи домогосподарства боржників за аліментами.
Нагадаємо, у кожному випадку є виключення та можливість все ж таки отримувати субсидію. "Телеграф" повідомляв, що при боргах за комунальні послуги є одразу кілька варіантів, як все ж таки можна подати документи на отримання допомоги.