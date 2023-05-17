Почему украинцы могут не получить субсидии: основные причины
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В большинстве правил есть исключения, среди которых осужденные, студенты и другие категории в особых условиях.
Субсидию в Украине может получить человек, который по определенным причинам не имеет того уровня доходов, который позволял бы тратить на коммунальные услуги менее 15% прибыли. Однако даже в таких случаях есть категории граждан, которые не могут претендовать на помощь государства.
По данным "Минсоцполитики", есть девять основных причин отказа в получении субсидии. Отметим, что в каждом правиле есть свои исключения, в частности, для многодетных или приемных семей в вопросе площади жилья.
- Общая площадь жилья более 130 кв. метров для квартир и 230 кв. метров для индивидуальных домов.
- Член семьи или домохозяйства совершил денежную операцию (например, покупку) на сумму более 50 тыс. грн.
- Член семьи или домохозяйства или член семьи такого человека имеет больше одного жилья в собственности.
- Член семьи или домохозяйства должен 100 тысяч гривен на счете.
- Есть в собственности авто моложе 5 лет, или несколько менее 15-летней давности выпуска.
- У семьи или домохозяйств есть совершеннолетние неработающие участники, которые не учатся или не являются получателями соцпомощи.
- Не вернули излишне уплаченную субсидию.
- При наличии долгов по ЖКУ.
- При наличии у членов семьи или домохозяйства должников по алиментам.
Напомним, в каждом случае есть исключение и возможность получать субсидию. "Телеграф" сообщал, что при долгах за коммунальные услуги есть сразу несколько вариантов, как все же можно подать документы на получение помощи.