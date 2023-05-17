Почему украинцы могут не получить субсидии: основные причины

В большинстве правил есть исключения, среди которых осужденные, студенты и другие категории в особых условиях.

Субсидию в Украине может получить человек, который по определенным причинам не имеет того уровня доходов, который позволял бы тратить на коммунальные услуги менее 15% прибыли. Однако даже в таких случаях есть категории граждан, которые не могут претендовать на помощь государства.

По данным "Минсоцполитики", есть девять основных причин отказа в получении субсидии. Отметим, что в каждом правиле есть свои исключения, в частности, для многодетных или приемных семей в вопросе площади жилья.

Общая площадь жилья более 130 кв. метров для квартир и 230 кв. метров для индивидуальных домов. Член семьи или домохозяйства совершил денежную операцию (например, покупку) на сумму более 50 тыс. грн. Член семьи или домохозяйства или член семьи такого человека имеет больше одного жилья в собственности. Член семьи или домохозяйства должен 100 тысяч гривен на счете. Есть в собственности авто моложе 5 лет, или несколько менее 15-летней давности выпуска. У семьи или домохозяйств есть совершеннолетние неработающие участники, которые не учатся или не являются получателями соцпомощи. Не вернули излишне уплаченную субсидию. При наличии долгов по ЖКУ. При наличии у членов семьи или домохозяйства должников по алиментам.

Напомним, в каждом случае есть исключение и возможность получать субсидию. "Телеграф" сообщал, что при долгах за коммунальные услуги есть сразу несколько вариантов, как все же можно подать документы на получение помощи.