Где в Киеве сходить в туалет, или что не так с общественными уборными

"Телеграф" узнавал, что происходит с клозетами в столице во время войны

В Киеве с потеплением снова актуализировалась извечная проблема для горожан и гостей столицы. А именно определенный дефицит общественных или коммерческих туалетов в многомиллионном городе.

Следовательно, некоторые граждане вынуждены либо терпеть, либо искать места для удовлетворения потребностей, где придется. Если это происходит на улицах или в зеленых зонах, это уже будет нарушением (за что гражданам грозит админштраф или как минимум моральный нагоняй от очевидцев). При этом некоторые официальные, так сказать уборные, как минимум, морально устарели. Европейским комфортом там и не пахнет.

"Телеграф" разбирался, что происходит с общественными клозетами в Киеве во время военного положения.

Киев пульсирует, проблемы остаются те же

По состоянию на 1 мая 2023 года, в Киеве уже проживает более 3,6 миллиона человек. Это количество почти вернулось к отметке перед 24 февраля 2022 г. (3,9 млн человек). Об этом в эфире "Эспрессо" заявил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Самый главный позитив в том, что экономическая активность увеличивается. Больше начинает работать бизнес, больше — сфера обслуживания. Мы все понимаем, что это нужно, чтобы у нас были налоги, которые нам необходимо тратить, прежде всего, на нашу национальную безопасность", — отмечал советник столичного градоначальника.

В то же время, по данным КГГА, с начала вторжения россии в столице официально зарегистрировались 250 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Естественно, что вместе с активностью мегаполиса, у горожан и гостей столицы есть и определенные потребности (прежде всего физиологические), которые тоже никуда не деваются. Следовательно, нагрузка на инфраструктуру (и туалеты как ее составляющую) снова вернулась на довоенный уровень.

Где работают коммунальные туалеты и сколько их

Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры в ответ на запрос "Телеграфа", возле отдельных станций метро функционируют туалеты. Есть туалеты и в самом метрополитене, но там не все так просто. Напомним, в прошлом году метро перевезло официально 162 млн пассажиров (до полномасштабной войны этот показатель достигал 500 млн человек). Столичная подземка была и является ключевой транспортной артерией и многолюдным общественным объектом.

"На уровне платформы подземных станций метрополитена предусмотрено размещение санитарных узлов гражданской защиты, предназначенных для пользования населением во время укрытия на этих станциях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период. При условии прекращения движения электропоездов на линии во время укрытия населения на подземных станциях, доступ для населения к санитарным узлам гражданской защиты свободный. Во время укрытия населения в период движения электропоездов, проход людей к санитарным узлам, размещенным за торцевыми калитками, осуществляется в сопровождении представителей дежурного персонала станции, поскольку мостки, по которым осуществляется проход к санитарным узлам на большинстве станций, являются местами сжатого габарита и опасны в период движения составов", — говорится в сообщении.

Как пояснил "Телеграфу" заместитель директора Департамента Валентин Кульбако, существующие станции метрополитена проектировались и строились в разные годы в соответствии с государственными строительными нормами метрополитенов, действующими в то время, которыми не предусмотривалось обустройство станций метрополитена общественными туалетами. "Имеющиеся на станциях туалеты предназначены исключительно для обслуживающего персонала и расположены в комплексе производственных помещений станций, доступ к которым посторонним запрещен", — добавил он.

Вместе с тем, как отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, на сегодняшний день Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" с целью обеспечения санитарных нужд водителей общественного транспорта заключило договор предоставления услуг и установило 63 мобильные туалетные кабины в местах отстоя или вблизи конечных остановок общественного транспорта.

Транспортники отмечают, что обустройству уборных препятствует бюрократия, а именно строительные нормы: "А именно "Остановки общественного транспорта. Общие требования проектирования" (пункт 5), где указано, что основными составляющими остановок являются - остановочная площадка; посадочная площадка; автопавильон или навес со скамейкой или скамейками; пешеходные дорожки и тротуары с твердым покрытием от посадочной площадки в уборную общего пользования; пешеходный переход; другая остановка; объекты сервиса; технические средства для организации и регулирования дорожного движения; инженерные коммуникации и элементы благоустройства, согласно ДБН Б.2.2-5".

В то же время, как сообщают в мэрии, двумя распоряжениями КГГА №951 и №1090 определение необходимости установления дополнительных общественных туалетов возложено на районные в г. Киеве государственные администрации, а обеспечение их обустройства – на соответствующие коммунальные предприятия, являющиеся балансодержателями территорий в зависимости от места расположения.

В то же время в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА "Телеграфу" ответили, что на балансе КП СЗН (Содержание зеленых насаждений) находятся и функционируют всего 2З общественных туалета. КП "ПЛЕСО" имеет в своем хозяйственном подчинении 39 туалетов, из которых 20 единиц стационарных туалетов и 10 модульных туалетов, которые находятся в исправном состоянии и могут эксплуатироваться.

"Общественные туалеты, находящиеся на балансе и содержании КП "ПЛЕСО" не функционировали, так как водопроводные сети консервируются на осенне-зимний период из-за невозможности их работы. Модульные туалеты, в свою очередь, вывозятся в места временного хранения до следующего летнего периода", — говорят в Управлении экологии.

Также там отмечают, что при разработке проектно-сметной документации на реконструкцию или капитальный ремонт парков и скверов обязательно учитывается потребность в строительстве новых или ремонте существующих общественных туалетов. Так, в течение последних лет состоялось обустройство новых общественных туалетов в парке "Сырецкий", парке "Радуга", парке с водными объектами вдоль просп. Р. Шухевича, парке "Совки", cквере "Станкостроительном" и других. Завершаются работы по обустройству общественного туалета в парке "Берковщина", а также проведен капитальный ремонт общественного туалета в Голосеевском парке культуры и отдыха им. М.Т. Рыльского. В частности, при наличии финансирования в текущем году, планируется открытие еще 5 общественных туалетов на балансовых территориях КП СЗН в Голосеевском, Днепровском и Святошинском районах.

Вблизи станции метро "Сырец" отсутствуют туалеты, зато — куча МАФов

Пересадочный узел близ "Сырца". Данный киоск появился этой весной

Вблизи остановки на "Сырце" есть одна кабинка, но она — для избранных

У метро "Сырец" в зеленые зоны тоже уже не сходишь

"Также для обеспечения надлежащих условий для отдыха населения возле водных объектов, соблюдения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий зон отдыха, КП "ПЛЕСО" на протяжении всего летнего периода 202З г. планирует обеспечить бесперебойное обслуживание и обслуживание тyалетов контейнерного типа (санитарных контейнеров), а также запланирована дополнительная установка и обслуживание биотуалетов (МТК) в местах, где отсутствуют стационарные и модульные туалеты", — отмечается в ответе Управления.

Как сообщалось ранее, Специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд" информировало "Телеграф", что на балансе у них есть 19 общественных туалетов стационарного типа и 10 автоматизированных общественных туалетов модульного типа. Также "Киевводфонд" обслуживает 19 мобильных туалетных кабин в действующих "Пунктах несокрушимости".

Итак, учитывая вышеприведенные цифры, получается, что официальных общественных коммунальных клозетов в Киеве не так уж и много. А точнее, где-то около ста штук. В то же время где-то (в каком-то рандомном порядке) работают платные коммерческие туалеты (например, в районе метро "Почайна", на "Лесной" и т.п.). Даже если их общее количество по городу достигнет одной тысячи, этого все равно будет мало. 3,5 млн горожан на 1 тыс. туалетов – получается менее 1%.

На многомиллионный мегаполис уборных не так уж много. Данные — 2gis.ua

"Туалетный закон" имени экс-мэра Черновецкого

Впрочем, напомним, как выход из туалетного коллапса в городе "изобрел" во время своего мэрства столичный "космический" градоначальник Леонид Черновецкий.

Как уточнили "Телеграфу" в экологическом Управлении, до сих пор действует распоряжение КГГА от 18.04.2008 №579 "О свободном доступе граждан к туалетам заведений общественного питания". Следовательно, при необходимости можно беспрепятственно пользоваться туалетами различных кафе, баров, ресторанов и т.д.

Отметим, в свое время этому распоряжению даже подчинились американская сеть фаст-фуда McDonald’s (до этого воспользоваться туалетами там могли только клиенты этого заведения по чекам, и только после покупки еды) и другие крупные игроки.

Вместо вывода заметим, что война и ее последствия для столицы не могут сбавлять темпов обустройства столицы важными объектами инфраструктуры для комфортного проживания или пребывания в городе. В том числе и туалетами.

К тому же Киев еще в январе-2023 официально исключили из перечня территорий возможных боевых действий. Людей в городе становится больше, бизнес-активность в столице растет, а значит, комфорт для горожан и гостей должен быть в поле зрения чиновников и субъектов хозяйствования.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине супермаркеты должны строить туалеты для посетителей. Новая норма обязывает иметь один туалет отдельного типа на 600 кв. м торговой площади для магазинов с площадью от 2,5 тыс. кв. м.