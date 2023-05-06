Не прошло и 10 лет: в правительстве приняли решение по поводу киевской "Родины-матери"

"Родину-мать" наконец декоммунизируют

В Украине наконец решили, что делать с советским гербом на монументе "Родина-мать" в Киеве.

Как сообщил в эфире единого марафона новостей глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко, герб СССР будет заменен на украинский тризуб.

"Сейчас готовится проектная документация, чтобы понять, каким способом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены", — сказал он.

При этом Ткаченко подтвердил, что Минкульт планирует заменить герб на монументе, а подготовительные работы для этого уже начались.

Как известно, планы по снятию советского герба со щита статуи озвучиваются уже много лет. Так бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обещал, что эти работы будут проведены в 2016 году, однако они так и не начались.

После этого тема замены герба поднималась еще несколько раз, впрочем, на сегодняшний день он никуда не делся. Разговоры о необходимости избавиться от объектов, связанных с советским прошлым, вновь активизировались после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, когда и начались активные работы по декоммунизации.

К примеру, в апреле прошлого года на киевской площади Победы "декоммунизировали" обелиск городу-герою Киеву. С него сняли изображение орденов Ленина с профилем коммунистического вождя.