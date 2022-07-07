Украинцам предлагают новые "выборы" в Дии: за что будут голосовать на этот раз

Для того, чтобы решить судьбу щита Родины-матери, у украинцев есть две недели

На днях в Харькове наконец-то "декоммунизировали" здание городского совета, которое многие годы не могли лишить советской символики. Киев тоже приближается к памятной вехе – украинцам предложили окончательно решить, что делать с гербом СССР на щите монумента Родины-матери.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в "Дии" стартовало голосование, которое должно поставить точку в этом вопросе. "После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался", — напомнил он. И рассказал, что Министерство культуры и информационной политики решило поинтересоваться у украинцев, какой должна быть судьба монумента.

В ролике о смысле опроса глава МКИП Александр Ткаченко сообщил, что архитекторы и инженеры уже работают над разработкой алгоритма внесения изменений в самую высокую скульптуру Европы. Вмешательство в объект такого масштаба всегда должно быть тщательно проработанным. Пока специалисты составляют план работ, украинцев призвали высказать свое мнение по поводу того, какой вид должен приобрести щит монумента.

На выбор предлагают три варианта ответов – оставить герб СССР, снять его вовсе или заменить украинским тризубом. Высказаться по этому поводу можно будет на вкладке "Услуги", раздел "Опрос" в течение ближайших двух недель.

Напомним, в апреле на киевской площади Победы "декоммунизировали" обелиск городу-герою Киеву. С него сняли изображение орденов Ленина с профилем коммунистического вождя.