В Украине сняли известный монумент в честь "вечной" дружбы с россией (фото)

Монумент возвели в честь 300-летия Переяславского совета

Следом за Киевом, где памятник дружбе Украины с россией демонтировали еще в апреле, в Переяславе на Киевщине демонтировали монумент "вечной" дружбы между двумя народами. Местная громада решила, что о дружественных отношениях с оккупантами больше не может быть и речи даже на символическом уровне.

О демонтаже сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. Он отметил, что в населенных пунктах, пострадавших от российской оккупации, даже вспоминать не хотят о "воссоединении" или "дружбе" с рашистами. В частности, он перечислил такие города и села, как Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель и Мощун. "Памятник демонтирован по решению громады и органа местного самоуправления", — сообщил Кулеба.

Демонтаж памятника в Переяславе

По словам мэра Переяслава Вячеслава Саулко, монумент хотели снести еще до Революции достоинства 2014 года, но на тот момент решение не находило необходимой поддержки среди местных. Саулко напомнил, что скульптура имела охранный статус и это тоже усложняло принятие решения. Но после вторжения россиян в феврале этого года вопрос "сам отпал".

И хотя сам Переяслав не попал весной 2022 года в оккупацию и избежал масштабных разрушений и массовых убийств местного населения русскими, именно здесь в 1654 году в результате Переяславской рады гетман Богдан Хмельницкий подписал с московским правительством Мартовские статьи. Этот документ надолго поместил Украину в орбиту россии (на тот момент Московии) и отдалил ее от Европы.

Напомним, сейчас в Украине идет активная кампания очистки городов и сел от памятников и топонимов, связанных с россией, едва ли не чаще всего демонтируют статуи Александра Пушкина.