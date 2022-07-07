В Україні зняли відомий монумент на честь "вічної" дружби з росією (фото)

Монумент звели на честь 300-річчя Переяславської ради

Слідом за Києвом, де пам’ятник дружбі України з росією демонтували ще у квітні, в Переяславі на Київщині демонтували монумент "вічної" дружби між двома народами. Місцева громада вирішила, що про приязні стосунки з окупантами більше не може бути й мови навіть на символічному рівні.

Про демонтаж повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що у населених пунктах, які постраждали від російської окупації, навіть згадувати не хочуть про "возз’єднання" чи "дружбу" з рашистами. Зокрема він перерахував такі міста та села, як Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель та Мощун. "Пам’ятник демонтовано за рішенням громади та органу місцевого самоврядування", — повідомив Кулеба.

Демонтаж пам’ятника у Переяславі

За словами мера Переяслава В'ячеслава Саулко, монумент хотіли знести ще навіть до Революції гідності 2014 року, але на той момент рішення не знаходило необхідної підтримки серед місцевих. Саулко нагадав, що скульптура мала охоронний статус і це теж ускладнювало прийняття рішення. Але після вторгнення росіян у лютому цього року питання "саме відпало".

І хоча сам Переяслав не потрапив навесні 2022 року в окупацію та уникнув масштабних руйнувань та масових убивств місцевого населення росіянами, саме тут у 1654 році в результаті Переяславської ради гетьман Богдан Хмельницький підписав з московським урядом Березневі статті. Цей документ надовго помістив Україну в орбіту росії (на той момент Московії) та віддалив її від Європи.

Нагадаємо, наразі в Україні іде активна кампанія очищення міст і сіл від пам’ятників та топонімів, пов’язаних з росією, чи не найчастіше демонтують статуї Олександра Пушкіна.