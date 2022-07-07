Українцям пропонують нові "вибори" в Дії: за що голосуватимуть цього разу

На те, щоби вирішити долю щита Батьківщини-матері, в українців є два тижні

Днями у Харкові нарешті "декомунізували" будівлю міської ради, яку багато років не могли позбавити радянської символіки. Київ теж наближається до вікопомної віхи – українцям запропонували остаточно вирішити, що робити з гербом СРСР на щиті монументу Батьківщини-матері.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, у "Дії" стартувало голосування, яке повинне поставити крапку у цьому питанні. "Після початку повномасштабної війни процес декомунізації активізувався", — нагадав він. І розповів, що Міністерство культури та інформаційної політики вирішило поцікавитись в українців, якою має бути доля монументу.

У ролику про сенс опитування голова МКІП Олександр Ткаченко повідомив, що наразі архітектори та інженери уже працюють над розробкою алгоритму внесення змін у найвищу скульптуру Європи. Втручання у об’єкт такого масштабу завжди має бути ретельно пропрацьованим. Поки спеціалісти складають план робіт, українців закликали висловити свою думку з приводу того, якого вигляду має набути щит монументу.

На вибір пропонують три варіанти відповідей – залишити герб СРСР, зняти його зовсім чи замінити на український тризуб. Висловитись із цього приводу можна буде на вкладці "Послуги", розділ "Опитування" впродовж найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, у квітні на київській площі Перемоги "декомунізували" обеліск місту-герою Києву. З нього зняли зображення орденів Леніна з профілем комуністичного вождя.